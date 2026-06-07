  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان

نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان

رشت- در این فیلم، نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان و دفاع از وطن را مشاهده می کنید.

دریافت 9 MB

فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6853313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها