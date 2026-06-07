https://mehrnews.com/x3cgny ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6853313 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان رشت- در این فیلم، نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان و دفاع از وطن را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6853313 کپی شد مطالب مرتبط نوای «حیدر حیدر» تبریزیها در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری تجمع شبانه مردم انقلابی شیروان منفرد: روزمرگی فرهنگی بزرگترین آفت روایت جنگ است برچسبها تجمع مردمی رشت شهادت رهبر معظم انقلاب
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