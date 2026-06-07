به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهوند، مدیرعامل شرکت گاز لرستان عصر یکشنبه از کسب رتبه برتر کشور در طرح ملی همیار گاز خبر داد و به رسانهها اعلام کرد: لرستان در این دوره، در دو شاخص کلیدی «درصد مشارکت معلمان» و «درصد مشارکت دانشآموزان» موفق به فتح قله رقابت شده است.
رکورد مشارکت؛ ۲۱ هزار دانشآموز و ۳ هزار معلم پای کار آمدند
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی، ۲۱ هزار و ۲۸۲ دانشآموز و سه هزار و ۳۸۲ معلم استان لرستان در این پویش ملی حضوری فعال و مؤثر داشتند و بدین ترتیب سهم خود را در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی ایفا کردند.
دانشآموزان، سفیران واقعی ایمنی و بهینهسازی هستند
سپهوند با قدردانی از همکاری نزدیک شرکت گاز و اداره کل آموزشوپرورش استان، این موفقیت را حاصل اراده جمعی دانست.
وی تصریح کرد: دانشآموزان و معلمان ما بهترین سفیران برای انتقال فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه انرژی به خانوادهها و جامعه هستند. این دستاورد ثابت میکند که با همکاری مشترک و عزمی راسخ، میتوان به نتایج ملموس و پایدار دست یافت.
فراتر از آمار؛ ۱۰۰ مدرسه و ۱۰۰ هزار نفر-ساعت آموزش
مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح تشریح کرد: تیم روابط عمومی شرکت با بهرهگیری از روشهای نوین مدیریت پویش، حضور میدانی در بیش از ۱۰۰ مدرسه و برگزاری نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر-ساعت آموزش حضوری و مجازی، گام بزرگی در آگاهیبخشی برداشت.
وی بیان کرد: این فرآیند با تولید محتوای هدفمند، اطلاعرسانی دیجیتال و رصد مرحله به مرحله میزان مشارکت همراه بود.
کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در برخی خانوادهها
سپهوند یادآور شد: این تلاشها تنها به دریافت تندیس و رتبه ختم نشد، بلکه در الگوی مصرف نیز بازتاب عینی داشت.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد مصرف گاز در شماری از خانوادههای شرکتکننده در این پویش، نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
طرح همیار گاز؛ پل ارتباطی مدرسه و خانه برای ایمنی و بهینهسازی
مدیرعامل شرکت گاز لرستان یادآور شد: طرح ملی «همیار گاز» با هدف آموزش اصول ایمنی گاز طبیعی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه در میان دانشآموزان و خانوادههای طراحی و اجرا شده است و استان لرستان امسال با نگاهی خلاقانه و مشارکتی، الگویی موفق از اجرای آن را به نمایش گذاشت.
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