تغییر پیمانکار چهارخطه سازی کندوان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی با اشاره به مطالبه جدی مردم و مسافران برای تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی محور کندوان اظهار داشت: در ماههای اخیر این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پیمانکار قبلی پروژه به دلیل سرعت پایین اجرای کار و عدم تحقق برنامههای زمانبندی شده، از ادامه فعالیت کنار گذاشته شد و قرارداد وی لغو گردید. در ادامه با هماهنگیهای انجام شده، پیمانکار جدیدی با توان فنی و اجرایی مناسب انتخاب شده که بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه تصریح کرد: اجرای طرح چهارخطهسازی مسیر مرزنآباد تا دزدبن و اتصال آن به آزادراه تهران ـ شمال میتواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی منطقه و رفع گرههای ترافیکی مزمن محدوده مرزنآباد ایفا کند.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: در کنار این پروژه، عملیات اجرایی دو دستگاه تونل در محدوده کیلومتر ۱۵ محور کندوان نیز با سرعت مطلوب در حال انجام است و پیشرفت حفاری این تونلها به طور متوسط روزانه به حدود هفت متر رسیده است.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزی انجام شده، یکی از این تونلها کمتر از یک سال آینده و تونل دوم نیز حدود ۱۶ تا ۱۷ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید که نقش مهمی در روانسازی تردد و افزایش ایمنی محور خواهد داشت.
استاندار مازندران با بیان اینکه این پروژه از جمله طرحهای بزرگ زیرساختی استان محسوب میشود، اظهار داشت: ارزش برآوردی این قرارداد بیش از ۲.۵ همت است که با حمایتهای وزارت راه و شهرسازی و پیگیریهای مستمر مسئولان ملی و استانی در حال اجراست.
یونسی رستمی یکی از مهمترین چالشهای موجود در محور کندوان را اجرای طرحهای یکطرفهسازی عنوان کرد و گفت: هرچند این اقدام برای مدیریت ترافیک ضروری است، اما مشکلات متعددی برای ساکنان و اهالی بومی منطقه ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: در روزهای پایانی هفته که محور از سمت تهران به شمال یکطرفه میشود، امکان تردد بسیاری از اهالی از چالوس و مرزنآباد به سمت روستاهای محل سکونت خود محدود میشود و در برخی مواقع در مسیر بازگشت به شهر برای استفاده از خدمات درمانی، آموزشی و سایر خدمات عمومی با مشکلات جدی مواجه هستند.
استاندار مازندران در پایان ضمن قدردانی از همراهی و صبوری مردم منطقه تأکید کرد: تسریع در اجرای پروژههای عمرانی محور کندوان با هدف کاهش نیاز به اعمال محدودیتهای ترافیکی، ارتقای کیفیت سفر و رفع مشکلات مردم بومی در دستور کار جدی قرار دارد.
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