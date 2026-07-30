به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح تثبیت توده رانشی محور آلاشت که با حضور دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تأکید بر استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، معادن و بخش خصوصی، تصمیمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه اتخاذ شده است.

وی افزود: در فاز نخست، عملیات تثبیت توده رانشی بزرگ واقع در بالادست منطقه عبور شیردره در محور آلاشت آغاز می‌شود؛ محدوده‌ای که سال‌ها به‌عنوان یکی از نقاط حادثه‌خیز این محور شناخته می‌شد و تاکنون اقدام مؤثری برای رفع آن انجام نشده بود.

استاندار مازندران با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: تمامی معادن فعال منطقه مشارکت در اجرای این پروژه را پذیرفته‌اند و تأمین یک‌هزار متر ژئوممبران و همچنین مصالح مورد نیاز شامل مصالح سایز و اورسایز را برعهده خواهند داشت. اجرای عملیات نیز با مسئولیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پیگیری فرماندار شهرستان انجام می‌شود.

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح اظهار داشت: عملیات اجرایی حداکثر تا ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد و شامل برداشت بخش‌های ناپایدار، اجرای ژئوممبران و تثبیت توده رانشی با استفاده از مصالح مناسب است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداران معدنی سال‌ها در این محدوده فعالیت داشته‌اند، تصریح کرد: بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن برای رفع این معضل تأکید شد و خوشبختانه تمامی شرکت‌های مرتبط اجرای تعهدات خود را پذیرفته‌اند.

استاندار مازندران از برگزاری جلسات منظم برای نظارت بر روند اجرای پروژه خبر داد و گفت: به‌منظور تسریع در پیشرفت طرح، هر ۱۰ روز یک‌بار نشست هماهنگی برگزار می‌شود تا اجرای پروژه بدون وقفه تا مرحله بهره‌برداری دنبال شود.

یونسی رستمی در پایان با بیان اینکه تثبیت این توده رانشی نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور آلاشت دارد، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح یکی از قدیمی‌ترین مشکلات این محور برطرف می‌شود و پس از پایان این مرحله، ساماندهی و ایمن‌سازی سایر نقاط رانشی محور نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.