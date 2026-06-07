طرح مردمی «از بذر تا نهال» در غرب مازندران اجرا شد

مهرداد خزایی پول در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح بذر تا نهال با هدف توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، مشارکت مردمی در نهالکاری و تربیت نسل آینده دوستدار محیطزیست، با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، آموزش و پرورش در غرب مازندران به اجرا درآمده است.
وی افزود: دانشآموزان به عنوان سفیران منابع طبیعی میتوانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ جنگلها و منابع طبیعی ایفا کنند. در این طرح تلاش شده است تا دانشآموزان از مرحله جمعآوری بذر، تولید نهال، کاشت و نگهداری آن تا رسیدن به پایداری، به صورت عملی در فرآیند مشارکت داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر با تأکید بر مردمی بودن این طرح خاطرنشان کرد: مشارکت خانوادهها، مدارس، فرهنگیان و بخش خصوصی میتواند زمینهساز موفقیت این حرکت ارزشمند باشد و حس مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به منابع طبیعی را در جامعه تقویت کند.
خزایی پول ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این طرح، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت منابع طبیعی، مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ کاشت و نگهداری درختان است تا نهالهای کاشته شده به مرحله پایداری برسند.
وی از همکاری آموزش و پرورش و بخش خصوصی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای آموزشی و بخش خصوصی میتواند الگویی موفق برای توسعه فعالیتهای زیستمحیطی و منابع طبیعی در سطح استان و کشور باشد.
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