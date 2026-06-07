مقاتلی: تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر اظهار کرد: تأمین مسکن برای مددجویان از مهمترین راهکارهای توانمندسازی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای تحت پوشش است و همه دستگاههای مرتبط باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرستان، زمینه تأمین زمین مورد نیاز برخی از مددجویان و افراد واجد شرایط را فراهم کنیم تا بخشی از مشکلات آنان در حوزه مسکن برطرف شود.
فرماندار دشتی با اشاره به سیاستهای دولت در بخش مسکن بیان کرد: دولت اهتمام ویژهای به موضوع مسکن شهروندان دارد و ما نیز در شهرستان با همین رویکرد، پیگیری مسائل و مطالبات مردم را در دستور کار قرار دادهایم.
مقاتلی همچنین به نقش تسهیلات اشتغالزایی در توانمندسازی خانوارهای نیازمند اشاره کرد و گفت: تسهیلات اشتغالزایی که با حمایت دولت پرداخت میشود، نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی افراد دارد.
وی افزود: شهرستان دشتی در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از شهرستانهای برتر استان بوده و هم دستگاه های اجرایی و هم بانکها در این مسیر همکاری و عملکرد مطلوبی داشتهاند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال و تأمین مسکن مددجویان باید به صورت همزمان دنبال شود تا زمینه توانمندسازی پایدار خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی فراهم شود.
بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت توجه به تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد امام (ره) گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها است وحمایت از اقشار نیازمند در این حوزه با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر اظهار کرد: تأمین مسکن برای مددجویان از مهمترین راهکارهای توانمندسازی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای تحت پوشش است و همه دستگاههای مرتبط باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
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