مقاتلی: تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر اظهار کرد: تأمین مسکن برای مددجویان از مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای تحت پوشش است و همه دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.



وی افزود: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان، زمینه تأمین زمین مورد نیاز برخی از مددجویان و افراد واجد شرایط را فراهم کنیم تا بخشی از مشکلات آنان در حوزه مسکن برطرف شود.



فرماندار دشتی با اشاره به سیاست‌های دولت در بخش مسکن بیان کرد: دولت اهتمام ویژه‌ای به موضوع مسکن شهروندان دارد و ما نیز در شهرستان با همین رویکرد، پیگیری مسائل و مطالبات مردم را در دستور کار قرار داده‌ایم.



مقاتلی همچنین به نقش تسهیلات اشتغالزایی در توانمندسازی خانوارهای نیازمند اشاره کرد و گفت: تسهیلات اشتغالزایی که با حمایت دولت پرداخت می‌شود، نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی افراد دارد.



وی افزود: شهرستان دشتی در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از شهرستان‌های برتر استان بوده و هم دستگاه های اجرایی و هم بانک‌ها در این مسیر همکاری و عملکرد مطلوبی داشته‌اند.



فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال و تأمین مسکن مددجویان باید به صورت همزمان دنبال شود تا زمینه توانمندسازی پایدار خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی فراهم شود.