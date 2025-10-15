  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

فرماندار دشتی: اجرای پروژه‌های مسکن نیازمند کار کارشناسی است

دشتی- فرماندار دشتی گفت: اجرای پروژه‌های مسکن نیازمند کار کارشناسی و جانمایی دقیق است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست تأمین مسکن این شهرستان بر ضرورت دقت و کار کارشناسی در اجرای پروژه‌های مسکن تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌های مسکن باید با جانمایی مناسب و بررسی همه‌جانبه انجام شود تا شاهد شکل‌گیری پروژه‌هایی پایدار و متناسب با نیازهای مردم باشیم.

فرماندار دشتی با اشاره به لزوم دقت در واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت افزود: واگذاری این اراضی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب فنی، اجتماعی و زیرساختی صورت گیرد تا در آینده با مشکلات خدمات‌رسانی روبه‌رو نشویم.

مقاتلی همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت افراد انصرافی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شد و گفت: سایت‌های مسکن دارای معارض نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند تا روند اجرای طرح‌ها تسریع یابد.

فرماندار دشتی تصریح کرد: در سطح شهرستان ظرفیت‌های خوبی برای اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه مولدسازی املاک و دارایی‌های خود اهتمام ویژه داشته باشند.

وی به مشکل پرداخت تسهیلات خودمالکی توسط بانک‌ها اشاره کرد و افزود: پرداخت نشدن این تسهیلات موجب کندی در روند ساخت و ساز شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با همکاری بانک‌ها این موضوع را به سرانجام برسانند.

