به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست تأمین مسکن این شهرستان بر ضرورت دقت و کار کارشناسی در اجرای پروژههای مسکن تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای طرحهای مسکن باید با جانمایی مناسب و بررسی همهجانبه انجام شود تا شاهد شکلگیری پروژههایی پایدار و متناسب با نیازهای مردم باشیم.
فرماندار دشتی با اشاره به لزوم دقت در واگذاری زمینهای طرح جوانی جمعیت افزود: واگذاری این اراضی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب فنی، اجتماعی و زیرساختی صورت گیرد تا در آینده با مشکلات خدماترسانی روبهرو نشویم.
مقاتلی همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت افراد انصرافی از پروژههای نهضت ملی مسکن شد و گفت: سایتهای مسکن دارای معارض نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند تا روند اجرای طرحها تسریع یابد.
فرماندار دشتی تصریح کرد: در سطح شهرستان ظرفیتهای خوبی برای اجرای طرحهای عمرانی و مسکن وجود دارد و دستگاههای اجرایی باید در زمینه مولدسازی املاک و داراییهای خود اهتمام ویژه داشته باشند.
وی به مشکل پرداخت تسهیلات خودمالکی توسط بانکها اشاره کرد و افزود: پرداخت نشدن این تسهیلات موجب کندی در روند ساخت و ساز شده است که انتظار میرود دستگاههای مسئول با همکاری بانکها این موضوع را به سرانجام برسانند.
