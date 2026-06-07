به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی یکشنبه شب در نشست فعالان حوزه میگو از مطلوب بودن وضعیت تولید پستلارو (بچهمیگو) در مراکز تکثیر استان خبر داد و گفت: با رفع موانع و چالشهای ابتدای سال، روند تولید در مراکز تکثیر میگوی استان به شرایط مطلوب و پایدار رسیده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر، با اشاره به برگزاری کمیته فنی آبزیپروری استان با حضور مسئولان و متخصصان حوزه شیلات، دامپزشکی، پژوهش و تشکلهای بخش خصوصی اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تولید پستلارو در مراکز تکثیر استان مورد بررسی قرار گرفت و گزارشهای ارائه شده نشاندهنده بهبود شرایط تولید و آمادگی مراکز برای تأمین نیاز مزارع پرورش میگو در فصل جاری است.
امینی افزود: اگرچه در ابتدای سال به دلیل برخی محدودیتها و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، روند تولید با چالشهایی مواجه شد، اما با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مرتبط، این مشکلات برطرف شده و هماکنون وضعیت تولید در استان رضایتبخش است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات بهداشتی در صنعت میگو گفت: به منظور حفظ سلامت مزارع پرورشی و پیشگیری از ورود لاروهای فاقد گواهی سلامت، مقرر شد نظارت بر گیتهای ورودی سایتهای پرورش میگو تشدید شده و تمامی ورود و خروجها تحت کنترل اتحادیههای مرتبط و مسئولان بهداشتی سایتها قرار گیرد.
وی همچنین از توافق و تعامل بیشتر میان اتحادیه تکثیر میگو و اتحادیه پرورش و بهرهبرداران خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تلاش خواهد شد نیاز مزارع استان به پستلارو از طریق مراکز تکثیر داخلی استان تأمین شود که این موضوع نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، افزایش امنیت زیستی و توسعه پایدار صنعت میگوی بوشهر خواهد داشت.
امینی در پایان با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان بوشهر در صنعت میگو اظهار امیدواری کرد که با تداوم همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، سال جاری شاهد رشد تولید و موفقیت بیشتر فعالان این صنعت باشیم.
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