امینی: جایگاه استان بوشهر در تولید میگوی پرورشی کشور تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر،عقیل امینی عصر سه شنبه در کارگروه آبزی‌پروری استان بوشهر با محوریت بررسی وضعیت موجود و چالش‌های سال زراعی جدید در حوزه تکثیر و پرورش میگو، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود صنعت میگوی استان، اظهار کرد: در سال گذشته، تولید میگوی پرورشی استان بوشهر از ۳۰ هزار تن فراتر رفته است که این امر بیانگر ظرفیت بالای استان و تلاش مستمر فعالان بخش خصوصی و بهره‌برداران است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: امید داریم در سال زراعی پیش‌ِرو، با رفع موانع و تقویت حمایت‌ها، شاهد سالی پربار و موفق در حوزه آبزی‌پروری به‌ویژه میگو باشیم.



وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها در مزارع پرورشی افزود: تعداد استخرهای لاینر شده در سال جاری به ۵۰۰ استخر رسیده است و عملیات ذخیره‌سازی میگو از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شده و هم‌اکنون نیز در حال انجام است. همچنین دو واحد نرسری در مناطق دلوار شهرستان تنگستان و بویرات شهرستان دیلم فعال‌ هستند.



امینی در ادامه به بخشی از مهم‌ترین چالش‌های طرح‌شده در جلسه اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون ورود کارشناسان خارجی و مشکل واردات خوراک مورد نیاز مراکز تکثیر از جمله مباحث مطرح‌شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، اقلام خوراکی مورد نیاز وارد استان شده و این مسئله مرتفع گردیده است.



وی گفت: بر اساس اعلام اتحادیه تکثیر میگو، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بین ۳/۵ تا ۴ میلیارد قطعه لارو میگو در مراکز تکثیر استان تولید شود.



مدیرکل شیلات استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه مقاومت و تداوم تولید در سال‌های دفاع مقدس تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مراکز تکثیر میگوی استان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت و خسارات قابل‌توجهی را متحمل شد، با وجود این، به همت و پافشاری بخش خصوصی، روند تولید در این واحد مجدداً از سر گرفته شده است. با این حال، جبران خسارات وارده برای دستیابی این مرکز به ظرفیت کامل تولید ضروری است و اداره‌کل شیلات استان با جدیت پیگیر تأمین و جبران این خسارات از مجاری قانونی و حمایتی است.



وی همچنین به چالش‌های بخش پرورش میگو اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه پرورش، با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی در پی افزایش قیمت لارو و خوراک آبزیان مواجه هستیم.

وی گفت: در این نشست، با اعلام همراهی و حمایت مدیران بانک‌های عامل، امیدواریم موانع مالی تا حد امکان برطرف شده و امکان تأمین سرمایه در گردش برای پرورش‌دهندگان فراهم شود تا بهره‌برداران بتوانند با اتکا به این حمایت‌ها، بیشترین میزان تولید را در سال زراعی جدید محقق کنند.



امینی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل شیلات استان بوشهر با همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، برنامه‌ریزی کرده است تا با تمرکز بر تکمیل زنجیره تولید، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیشِ روی تولیدکنندگان، جایگاه استان بوشهر در تولید میگوی پرورشی کشور بیش از پیش تقویت شود.

این نشست با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، مدیران‌کل دفتر اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل دامپزشکی، معاون آبزی‌پروری شیلات استان، مدیران بانک‌های کشاورزی، رفاه و تجارت، مدیرعاملان اتحادیه‌های تکثیر و پرورش میگو و دبیر انجمن صنعت آبزیان برگزار شد.