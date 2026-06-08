به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مسکن شهرستان جاسک به ریاست محمد جمال‌الدینی فرماندار جاسک و با حضور سعید حاجبی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان، پیمانکار پروژه و جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در جاسک، رسیدگی به مشکلات موجود و پاسخگویی مستقیم به مطالبات و دغدغه‌های متقاضیان تشکیل شد.

در جریان این جلسه متقاضیان مسائل و مشکلات خود را به صورت مستقیم مطرح کردند و معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، پیمانکار پروژه و همچنین مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله ادارات آب، برق و راه و شهرسازی، توضیحات لازم را درباره روند اجرای پروژه‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و زمان‌بندی تحویل واحدها ارائه کردند.

فرماندار جاسک در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات حوزه مسکن، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه پیگیری مطالبات مردم و تسهیل روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان است.

جمال‌الدینی افزود: با پیگیری‌های انجام شده عملیات اجرایی احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه در محدوده سایت نهضت ملی مسکن آغاز شده و همچنین عملیات آسفالت تمامی معابر این سایت نیز به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی در سایت‌های مسکن، بر تسریع در روند واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان تأکید کرد.

در ادامه این نشست سعید حاجبی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به تعهدات پیمانکار پروژه گفت: پیمانکار موظف است حداکثر ظرف دو ماه آینده تمامی واحدهایی را که متقاضیان سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، مطابق مفاد قرارداد تکمیل و تحویل دهد.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد شامل حدود ۲۳۲ واحد مسکونی است که باید در موعد مقرر به متقاضیان واگذار شود.

گفتنی است، در پایان جلسه شورای مسکن شهرستان جاسک بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع اجرایی پروژه و تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان تأکید شد.