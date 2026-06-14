طاهرخانی: بیش از ۶۷۰۰ واحد مسکن در پردیس واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی،بعد از ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاز ۸ پردیس، از روند تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی در این شهرستان خبر داد.
فرماندار پردیس با اشاره به اهمیت تأمین مسکن و پاسخگویی به مطالبات متقاضیان اظهار داشت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در شهرستان پردیس به متقاضیان واگذار شده است.
وی افزود: روند تکمیل و واگذاری سایر واحدهای باقیمانده با جدیت در حال پیگیری است و تمامی دستگاههای اجرایی و مجموعه شرکت عمران برای تسریع در بهرهبرداری از پروژهها همکاری دارند.
طاهرخانی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکونی، بر ضرورت تکمیل زیرساختها و آمادهسازی واحدها در زمان مقرر تأکید کرد.
فرماندار پردیس همچنین از برنامهریزی برای تحویل یکهزار واحد دیگر مسکن مهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای تسریع در بهرهبرداری از این پروژهها به کار گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق مطالبات متقاضیان در حوزه مسکن از اولویتهای مهم دولت چهاردهم است و روند تکمیل پروژههای نیمهتمام با جدیت دنبال میشود.
طاهرخانی در پایان بر هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود و تسریع در واگذاری واحدهای باقیمانده تأکید کرد.
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