پارسانیا: تکمیل نهضت ملی مسکن جاسک شتاب گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا با هدف صیانت از حقوق عامه و بررسی روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن از این پروژه بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت واحدهای در حال احداث را ارزیابی کرد.

در این بازدید که با همراهی مدیر اداره راه و شهرسازی شهرستان جاسک انجام شد، دادستان جاسک با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه، اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن که از مدتی قبل در شهرستان جاسک آغاز شده است، باید با رعایت کامل استانداردهای فنی، قانونی و با سرعت مناسب به سرانجام برسد.

پارسانیا با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه، افزود: دستگاه‌های مسئول علاوه بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی باید با قید فوریت نسبت به اجرای زیرساخت‌های ضروری از جمله آسفالت معابر، ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب و سایر خدمات زیربنایی اقدام کنند تا زمینه بهره‌برداری مطلوب از این واحدها فراهم شود.

وی تصریح کرد: این بازدید در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات شهروندان انجام شده و روند نظارت بر اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.