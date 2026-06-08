۹محکومیت برای ۶ پزشک دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛ یک پزشک در آستانه اخراج

سیدمحمدحسین مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از ابهامات و شایعات در مورد دانشگاه علوم پزشکی کاشان و بیمارستان خصوصی جنب بیمارستان شهید بهشتی اظهار کرد: مجوزهای بیمارستان‌های خصوصی در سطح وزارت بهداشت و در کمیسیون ماده ۲۰ معاونت درمان وزارت مطرح و رسیدگی می شود و شکایت های اساسی هم در این کمیسیون رسیدگی می شود و دانشگاه علوم پزشکی کاشان هیچ دخل و تصرفی در صدور مجوز و یا اعمال تعرفه های درمانی ندارد.

وی، در مورد عدم افزایش سالیانه اجاره بهای زمین در اختیار بیمارستان یثربی ابراز کرد: علیرغم عدم پیگیری در دوران رئیس قبلی دانشگاه، در زمان رئیس کنونی در تاریخ ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ درخواست کارشناسی اجاره بها از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ را داده شد و نتیجه رسمی اعلام و در معاونت توسعه این دانشگاه نیز اجرایی شده و این موضوع طی نامه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به مدیرعامل بیمارستان یثربی جهت پرداخت ابلاغ شده است و مقرر شد بیمارستان یثربی تمام اجاره بهای به روز و کارشناسی شده باقیمانده (از ابتدای مرداد ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴) که طی صورتجلسه مورخ ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ تنظیم شد به حساب دانشگاه واریز کند که این پرداخت انجام شده است .

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پاسخ نوع تعرفه بیمارستان تصریح کرد: صدور مجوز و اعلام تعرفه های بیمارستان های خصوصی و یا خیریه در تمام ایران و نه فقط کاشان بر عهده وزارت بهداشت و معاونت درمان آن وزاتخانه است و دانشگاه های علوم پزشکی در هیچ شهری توانایی دخل و تصرف در تعرفه ها را ندارند و حتی اگر شکایتی هم از طرف هموطنان مطرح شود این شکایت به کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت که مرجع صدور مجوزها، اعمال تعرفه ها و رسیدگی به شکایات موضوع است ارسال و آنجا رسیدگی می شود و چون در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت، نوع پروانه بیمارستان یثربی خصوصی حقوقی ذکر شده است، تعرفه های دریافتی در این بیمارستان همانند بخش خصوصی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برخی از شبهه ها در مورد عضویت حقوقی رئیس دانشگاه در هیئت مدیره موسس محب سلامت کاشان خاطرنشان کرد: رئیس کنونی دانشگاه پس از انتصاب به سمت ریاست دانشگاه، در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ طی نامه ای به رئیس هیئت مدیره محب سلامت کاشان از حضور و عضویت در هیئت مدیره مذکور استعفا داده و تاکید کردند هیچگونه عضویت و مسئولیتی ندارند. البته رئیس قبلی دانشگاه هم به عنوان شخصیت حقوقی ریاست دانشگاه در این هیئت مدیره عضو بود.

مکی در مورد گودبرداری و ساخت و ساز بیمارستان یثربی در جهت توسعه ساختمانی آن نیز گفت: در مورد این موضوع و همچنین انتخاب هیئت مدیره و بحث پروانه بیمارستان و تعرفه خصوصی، همانطور که گفته شده است این موضوعات خارج از چارچوب‌های وظایفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است و مباحثی اینچنینی باید از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود چراکه همانطور که گفته شد این موضوعات در قالب کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت پیگیری می شود و دانشگاه ها در این زمینه وظیفه ورود به موضوع را ندارند و حتی در نامه سازمان بازرسی درباره ساخت و سازهای بیمارستان یثربی از معاون درمان و اداره کل حقوقی وزارتخانه درخواست پیگیری را داشته است با این وجود و علیرغم محدودیت های مربوطه، دانشگاه طی سال‌های پیش و در دو نوبت به این موضوع و نسبت به ساخت و سازهای جدید بیمارستان یثربی طرح شکوائیه و اقامه دعوا نموده است که در هر دو مرتبه از سوی دستگاه قضایی قرار منع تعقیب برای بیمارستان یثربی صادر شده است و طی پیگیری شکایت دانشگاه؛ مجدد از شعب مربوطه دادسرای کاشان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص اتهام خیانت در امانت و تعدی در اموال دولتی؛ قرار منع تعقیب صادر نموده است. لازم به ذکر است گودبرداری انجام شده در زمان معاون درمان سابق دانشگاه و با حضور ایشان انجام شده است.

وی همچنین در خصوص حضور برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در ساعات اداری در بیمارستان یثربی تاکید کرد: متاسفانه این موضوع در خصوص چند نفر محدود از پزشکان درست است و لیکن در این خصوص، به جرات می‌توان گفت بیشترین پیگیری در زمان ریاست رئیس کنونی دانشگاه نسبت به مدیریت قبلی دانشگاه انجام شده است، در این جهت به دفعات مکاتباتی با سازمان‌های بیمه گر پایه و همچنین بیمه های تکمیلی انجام شده است که اگر درمانی در این بیمارستان در ساعات اداری توسط پزشک و یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد، با توجه به غیرقانونی بودن این حضور، این موضوع در قالب حمایت های بیمه ای انجام نشود و سازمان های بیمه گر منطقه نیز از تایید پرداخت اجرت امور تشخیصی و درمانی در ساعات اداری در مراکز خصوصی منطقه جلوگیری کنند.

مکی اضافه کرد: دانشگاه هم با بازرسی های مکرر از کل مراکز درمانی خصوصی و پس از اخطارهای فراوان به برخی از پزشکان و تشکیل جلسات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، تاکنون شش نفر پزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه را ( با ۹ محکومیت ) به دلیل حضور در بیمارستان یثربی در ساعات اداری محکوم کرده است و حتی پزشکی بوده است که چندین مرتبه در این هیات محکوم شده است تا جائیکه یک عضو هیئت علمی به دلیل تکرار حضور در بیمارستان یثربی در ساعات اداری و عدم توجه به محکومیت ها و تذکرات ارائه شده، در آستانه اخراج از دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار گرفته است.

وی گفت: البته هشدارهای پیشگیرانه به دفعات از طریق گروه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی در قالب نامه ها و دستورات اجرائی نیز ارسال شده است و اکثریت قریب به اتفاق پزشکان محترم، قانونمند عمل می نمایند و حتی این موضوع به بیمارستان ها و مراکز خصوصی درمانی شهرستان هم ابلاغ شده است و در صورتیکه حضور اعضای هیئت علمی در این مراکز در ساعات اداری و کار انتفاعی پزشکی به اثبات برسد، مشمول اخطار ماده ۳۳ می شود و در صورت تکرار باعث‌ افت درجه و اعتبار سنجی آن بیمارستان و مرکز خصوصی و کاهش درآمد می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که در سه سال دوره قبل، علیرغم اطلاع از حضور برخی از پزشکان در این بیمارستان، حتی یک مورد محکومیت در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وجود نداشته است.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد تحویل گرفتن بیمارستان یثربی اظهار کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه خدمات مستمر به بیمارانی که در حال دریافت خدمت در این بیمارستان می باشند (خصوصا بیماران دیالیزی و سرطانی)، دانشگاه در زمان ریاست فعلی چندین بار طی نامه های رسمی اعلام آمادگی کرده که در صورت اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی و رفع مشکلات حقوقی و مالی معارضی آن مرکز(که باید از طریق وزارت بهداشت انجام شود) حاضر است بیمارستان را از وزارت بهداشت، تحویل گرفته و به شکل مقتضی و بدون هیچگونه وقفه ای به ارائه خدمات به بیماران ادامه دهد.

وی ابراز کرد: در خصوص نامه منتشر شده در فضای مجازی در مورد بیمارستان یثربی، پاسخ نامه ارجاعی سازمان بازرسی کل کشور به معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت کامل و همراه ده ها برگ مستندات پیوست(عادی و محرمانه ) در زمان خود فرستاده شده و رونوشت نامه نیز جهت استحضار سازمان بازرسی کاشان ارسال گردیده است.