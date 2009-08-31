آیین ‌نامه اجرایی نحوه اداره بیمارستانها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد مشـترک وزارتخانه ‌های بهـداشت و رفـاه و معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آیین نامه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن هیئت امنای بیمارستانها از ترکیب رئیـس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتـی و درمانی ذیربط به عنوان رئیس هیئت امنا، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، معاون برنامه ‌ریزی یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار، نماینده روسای بخشهای بالینی بیمارستان به انتخاب روسای بخشهای مذکور، شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوط، نماینده مجمع خیرین سلامت، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان و مدیرکل سازمان بیمه خدمات درمانی استان تعیین می شوند.

بر اساس این آیین نامه، حدود وظایف هیئت امنای بیمارستانها مطابق مفاد ماده (7) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل هیئت‌ های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود.

همچنین، این آیین نامه نحوه گردش مالی بیمارستانها را به تفصیل تشریح نموده است که بر اساس آن، سازمانهای بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج پزشکی و هتلینگ و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی را در مورد سایر خدمات جهت تمامی اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه مربوط واریز کند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوط مکلف است صددرصد درآمدهای اختصاصی مکتسبه بیمارستانها را پرداخت کند.

بر این اساس، سازمانهای بیمه ‌گر موظفند به‌ گونه‌ای عمل کنند که حداکثر دو هفته پس از اعلام وصول صورت حساب بیمارستان، 60 درصد آن به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و وزارت بهداشت مکلف است براساس استانداردهای مورد نظر سازمانهای بیمه ‌گر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین ‌نامه اصلاحات لازم را در برنامه نرم‌افزاری موجود اعمال کند.

وزارت بهداشت بر اساس این آئین نامه مکلف است حسب ‌اعلام کتبی عملکرد ماهیانه بیمارستانها نسبت به پرداخت علی‌الحساب 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی برای حق‌العلاج پزشکی و هتلینگ از منابع عمومی بیمارستان اقدام کند.

بر اساس این آیین نامه، هزینه استهلاک اتاق عمل جراحی و شش درصد هزینه اقامت تحت عنوان هزینه خدمات پرستاری مطابق ضوابط موجود و براساس تعرفه یک (k) محاسبه و پرداخت خواهدشد.

همچنین بیمارستانها موظفند لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی و پروتز موردنیاز بیماران را تأمین نمایند، درغیر این صورت از شمول این آیین‌نامه خارج خواهندشد.

سازمانهای بیمه ‌گر نیز مکلفند درخصوص خدمات گلوبال نیز معادل دو برابر تعرفه‌ های مصوب دولتی را در ازای حق‌العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) پرداخت کنند و هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از بیماران فاقد پوشش بیمه درمانی مطابق تعرفه بیمارستانها دریافت خواهدشد.

بیمارستانها مجازند با سازمانهای بیمه‌گر تکمیلی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. اینگونه بیمارستانها می‌توانند حداکثر ده درصد تختهای بستری خود را از این طریق، اداره کنند.

بر اساس این مصوبه، بیمارستانها موظفند نسبت به راه ‌اندازی کلینیک ویژه پذیرش بیماران حسب ضرورت با مشارکت پزشکان تمام وقت جغرافیایی اقدام نمایند. این بیمارستانها مجازند از خدمات پزشکان غیر هیئت علمی منوط به تمام وقت جغرافیایی بودن آنان با رعایت ضوابط سطح‌بندی خدمات درمانی اقدام کنند.

بیمارستانها موظفند جهت ارتقای امور درمانی، آموزشی و پژوهشی، امور مذکور را مطابق استانداردهای وزارت انجام دهند به نحوی که در پایان سال 1388، ارائه خدمات براساس مدل تعالی سازمانی باشد و نمره ارزشیابی این بیمارستانها بیست درصد افزایش یابد، در غیراین صورت در سال بعد از شمول این آیین ‌نامه خارج می‌شوند.

هیئت امنا موظف است در قبال نتایج ارزشیابی انجام شده توسط مراجع تعیین شده از سوی وزارت و مبادی ذیربط، اقدام لازم را انجام داده و نتیجه ارتقای خدمات را هر شش ماه یک بار به معاونت سلامت وزارت و سازمانهای بیمه‌گر در استان گزارش کند.

این مصوبه از سوى رئیس‌ جمهوری به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.