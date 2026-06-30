به گزارش خبرنگار مهر، منصور فیروزبخت صبح سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: کل فوتی‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴، چهار هزار و ۵۸۶ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: این افزایش ناشی از دو جنگ بزرگ سال گذشته، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین حوادث دی‌ماه بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان درباره حوادث دی‌ماه گفت: بخشی از رشد آمار فوتی‌ها نیز مربوط به حوادث دی‌ماه است. با وجود این، آمار اعلام‌شده توسط برخی رسانه‌های بیگانه درباره تعداد کشته‌شدگان دی‌ماه کاملاً اغراق‌آمیز و نادرست بوده و آمار رسمی پزشکی قانونی چنین عددی را تأیید نمی‌کند.

کاهش شمار فوتی‌های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر

فیروزبخت در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در برخی حوزه‌ها کاهش چشمگیری مشاهده شده است، ابراز کرد: فوتی‌های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر با یک هزار و ۴۴۴ مورد، ۵.۲ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی ۲۵ مورد بوده که ۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ همچنین موارد مرگ بر اثر مسمومیت نیز ۵۸ مورد بوده که حدود سه درصد کاهش داشته است.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، در سال ۱۴۰۴، ۵۶۲ پرونده سقط جنین تشکیل شده که از این تعداد ۴۵۱ مورد مجوز سقط صادر شد و ۱۱۱ مورد مجوز داده نشد.

آمار بالای مراجعات بانوان به پزشکی قانونی به دلیل نزاع

فیروزبخت با اشاره به اینکه در بخش نزاع نیز از کل معاینات، ۱۲ هزار و ۷۴۱ مورد مربوط به نزاع بانوان شامل نزاع خانوادگی، همسرآزاری و موارد مشابه بوده است، گفت: با وجود این، در مجموع امار مراجعات به پزشکی قانونی در رابطه با نزاع و درگیری در استان اصفهان نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۵ درصد کاهش داشته است.

نرم‌افزار نوبت‌دهی الکترونیکی بزودی راه اندازی می‌شود

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص گلایه شهروندان درباره نوبت‌دهی گفت: پزشکی قانونی اورژانس ۲۴ ساعته دارد و در موارد اورژانسی مانند مواردی که آثار جرم ممکن است از بین برود، هیچ نوبت‌دهی وجود ندارد و معاینه فوری انجام می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان افزود: در موارد غیراورژانسی به دلیل محدودیت فضای فیزیکی و نیروی انسانی، گاهی نوبت به روز بعد موکول می‌شود. برای حل این مشکل، نرم‌افزار نوبت‌دهی الکترونیکی به‌زودی راه‌اندازی می‌شود تا شهروندان قبل از مراجعه نوبت بگیرند و معطلی کاهش یابد.

فیروزبخت درباره استفاده از هوش مصنوعی در بررسی پرونده‌های قصور پزشکی گفت: استارت این کار زده شده اما چون هر پرونده متفاوت است، کار دشوار است و نیاز به داده‌های کافی دارد. با این حال، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی تأکید کرد: کارشناسانی که نظر می‌دهند انسان هستند و ممکن است خطای سهوی یا تایپی داشته باشند اما هیچ‌گاه عمدی نیست. اگر کسی به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به مراجع قضایی اعتراض کند و پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان و کشور مجدد بررسی می‌شود.

وی به کمبود نیروی متخصص و پزشک اشاره کرد و گفت: سال گذشته آزمون استخدامی برگزار شد و تعدادی پزشک پذیرفته شدند که مراحل گزینش و معاینات آن‌ها در جریان است. امیدواریم تا یکی دو ماه آینده جذب شوند. با این حال هنوز به شدت به پزشک متخصص نیاز داریم، به‌ویژه در شهرستان‌های جدید مانند کوهپایه و ورزنه که هنوز مرکز پزشکی قانونی ندارند.

کاهش زمان پاسخ تست DNA به کمتر از ۲۴ ساعت

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، ژنتیک و آسیب‌شناسی این مجموعه به پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا مجهز است، گفت: در جنگ اخیر، پاسخ تست DNA در کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت آماده می‌شد که نشان‌دهنده توانمندی بالای همکاران ماست.

فیروزبخت خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ایران یکی از پیشرفته‌ترین مراکز منطقه است و این موضوع در همایش‌های بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.