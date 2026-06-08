صدور ۱۴۰۳ سند مالکیت موقوفات یزد در دو ماه نخست سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال اظهار کرد: از ابتدای امسال، با توجه به لزوم اتمام مستندسازی موقوفات و براساس مصوبات کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام و تأکیدات رئیس کل دادگستری به‌عنوان رئیس این کمیته، پیگیری‌های جدی برای صدور اسناد موقوفات در راستای صیانت از این مجموعه‌ها صورت گرفت.

وی افزود: در راستای تقویت امور خیریه و موقوفات، صدور سند مالکیت یکی از زیرساخت‌های درآمدزایی و سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شود و امسال نیز همچون چند سال گذشته تلاش می‌کنیم با تعریف پویش‌های جهادی و نذر خدمت، این روند ادامه یابد.

دبیر کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام استان یزد ادامه داد: در نتیجه مصوبات این کمیته و همچنین برگزاری انواع پویش‌های مرتبط با این بخش، استان یزد در همایش کشوری پایان سال گذشته همچون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در عملکرد برنامه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ موقوفات، با فاصله زیاد از سایر استان‌ها رتبه نخست را کسب کرده است.

اقبال افزود: در مجموع سال گذشته، با حمایت‌های قابل تقدیر شورای قضایی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام، و همچنین همکاری اداره کل اوقاف، ۴۳۶۹ برگ سند موقوفات استان صادر و تحویل متولیان مربوطه در اوقاف و اشخاص شد.

مدیرکل ثبت اسناد یزد ادامه داد: با همراهی‌های قابل تقدیر مدیرکل و کارکنان اداره کل اوقاف، در ۷۵ روز ابتدایی امسال نیز ۱۰۴۳ برگ سند کاداستری موقوفات استان صادر شده و امیدواریم مستندسازی این بخش تا پایان سال به اتمام برسد.

وی درباره فعالیت سایر بخش‌ها نیز گفت: در حوزه‌های دیگر مانند صدور اسناد روستایی نیز اقدامات قابل توجهی در حال انجام است که نمونه اخیر آن صدور ۲۱۴ برگ سند روستایی در بافق طی دهه ولایت و امامت بوده است.