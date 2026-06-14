به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال ضمن تبیین اقدامات این اداره کل در راستای اجرای تکالیف قانونی اظهار کرد: در مسیر اجرای قوانین تحول‌آفرین همچون «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و تحقق سند تحول و تعالی دستگاه قضا، فرآیند حل مشکلات ثبتی و صدور اسناد مالکیت در استان یزد با شتاب بیشتری در حال انجام است.

وی با اشاره به مصوبات کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: با تأکیدات رئیس کل دادگستری استان یزد، طرح بزرگ رونمایی و تحویل ۱۰ هزار سند مالکیت در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد جزئیات اسناد در حال صدور را تشریح کرد و گفت: از مجموع این ۱۰ هزار سند، ۵ هزار فقره مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، ۲ هزار سند مربوط به اراضی روستایی، ۲ هزار سند مرتبط با موقوفات و یک‌هزار سند نیز در سایر بخش‌ها صادر شده است که در موعد مقرر به مالکان تحویل داده می‌شود.

اقبال با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به اهمیت دریافت سند رسمی، خاطرنشان کرد: از تمامی مردم استان یزد درخواست داریم با توجه به راه‌اندازی «سامانه ساغر» و فرآیند ثبت ادعا، هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف و دریافت اسناد مالکیت اراضی و املاک خود اقدام کنند تا در آینده با چالش‌های حقوقی و ثبتی مواجه نشوند.

وی با اشاره به تقارن هفته قوه قضائیه با دهه نخست ماه محرم، گفت: برنامه‌های متنوعی برای خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف استان یزد در این ایام تدارک دیده شده است تا شاهد تسهیل در امور ثبتی و افزایش رضایتمندی عمومی باشیم.