۵۰۹ سند موقوفه استان یزد در چهل و هفتمین فجر انقلاب صادر شد

مهدی اقبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور ۵۰۹ سند موقوفات استان یزد در پویش چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: پویش چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدور سند موقوفات در استان یزد در راستای اجرای مصوبات کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و صدور و تعویض اسناد موقوفات استان در بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

وی افزود: قرار بود پویش چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدور ۴۷۰ سند موقوفات استان یزد در راستای اجرای مصوبات کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و صدور و تعویض اسناد موقوفات با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه در سراسر استان یزد برگزار شود که خوشبختانه بیش از هدف تعیین شده محقق شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته استان یزد در تعویض اسناد دفترچه‌ای و صدور اسناد موقوفات در سطح کشور همچون دو سال قبل، رتبه نخست کشور را کسب کرد و در همایش مشترک سراسری در تهران اعلام شد.