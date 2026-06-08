۱۰۰ شب ایستادگی در میدان برای وطن؛ از رجزهای حماسی تا بغض های دلتنگی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ۱۰۰ شب از آن شبی که خودجوش و بدون هیچ دعوت رسمی تصمیم گرفتیم که برای اعتراض به جنایت دشمن در حمله به کشورمان در میادین تجمع کنیم و شعار بدهیم، گذشت.

۱۰۰ شب از آن شبی که با چشمان گریان بابت شهادت رهبر عزیزمان در محل قراری که با هم گذاشته بودیم، تجمع کردیم، می‌گذرد و چه تلخ و شیرینی هایی را که در این مسیر با هم نگذراندیم. از شب هایی که در این میادین با هم احیا گرفتیم تا غدیری که در کنار هم جشن گرفتیم.

چه شب هایی که اینجا با پیکر شهدا وداع کردیم و پای سخن همرزمان آنان نشستیم که چگونه خالصانه برای ایران جانمان فداکاری کردند. این میدان ها بغض های ما برای کودکان میناب و جوانان ناو دنا و سردار عزیز علیرضا تنگسیری و سردار سید عبدالرحیم موسوی و مرد میدان سیاست دکتر علی لاریجانی و ... را به خاطر دارد.

شب گذشته را به میدان اجتماعات شهید رئیسی واقع در پارک شهرداری بیرجند رفتم. هر چند به صورت طبیعی جمعیت به اندازه شب هایی که ایران زیر بمباران دشمن قرار داشت، نبود اما هنوز مردم در میدان پر شور و با نشاط حضور داشتند و پرچم های زیبای ایران در دست برای دشمن طمکار رجز خوانی می کردند.

دو- سه موکب نیز که از همان شب ابتدایی جنگ برای خدمت رسانی حاضر بودند، هنوز نیز چای و دمنوش به مردم می دادند.

پرچم ایران و حزب الله در کنار هم در بین جمعیت پرچم حزب الله لبنان نیز دیده می شد تا این نکته به اثبات برساند که ایرانی ها دوستان دوران سختی خود را هیچگاه فراموش نمی کنند و جبهه مقاومت برای آنان چون خواهر و برادری عزیز است.

در میانه مراسم بود که مجری جلسه اعلام کرد که در پاسخ به جنایت صهیونیست ها در جمله به ضاحیه جنوبی بیروت، موشک های ایرانی روانه شمال اسرائیل شده است که این خبر موجی از شعف را دربین مردم به وجود آورد و حالا نوبت آن بود که مردم با «بزن که خوب می زنی» از اقدام فرزندان نظامی ایران زمین حمایت کنند.

بعد از آن نوای «حیدر حیدر» آغاز می شود که نوای آشنای همیشگی مردم در این شب ها بوده است و امید دارند که با مدد جستن از مولای متقیان، امیرالمومنین بتوانند پیروزی های شیرین خود در ۴۰ روز جنگ تثبیت کنند.

در صدمین شب در کنار مردم، آیت الله سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و سردار محمدرضا مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) نیز حضور داشتند.

چقدر این مردم با صلابت و مقاوم در راه وطن هستند و برای همین خصلت های زیبایشان سردار شهید عبدالرحیم موسوی در پایان جنگ ۱۲ روزه خطاب به آنان می گفت: «مردم ایران از صمیم قلب دوستتان دارم»

با این مردم هدف دشمن جز سراب نخواهد بود

بعد از تجمع شبانه به خانه برمی گردم و در کانال های مختلف پیام تشکر سردار سید مجید موسوی را می خوانم که از مردم ایران بابت اسقامت آنان در دوران جنگ تشکر و قدردانی کرده و از مردم خواسته است که حضور شبانه در میادین را چون شب های گذشته و تا زمانی که رهبرمان صلاح بدانند، ادامه دهند.

با وجود این مردم هدف دشمن برای او جز یک سراب نخواهند بود و هیچگاه نخواهد تنوانست حتی ذره‌ای به آن نزدیک شود. با وجود این مردم صبح پیروزی نزدیک است.

این مردم در میدان به وعده های الهی ایمان دارند و باور دارند مه همانگونه که خداوند فرموده «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می کند و گام هایتان را محکم و استوار می سازد»