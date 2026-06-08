به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که حملات هوایی را علیه مجتمع پتروشیمی ماهشهر در جنوب غرب ایران انجام داده است.

همچنین تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن ۲۰ نقطه در ایران شد.

این در حالی است که صهیونیست ها در اغلب موارد تلاش کرده اند نشان دهند تجاوزات آنها علیه ایران شامل اهداف نظامی می شود.

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی قرار گرفت و در پی اصابت پرتابه‌ها بخشی از این مجموعه صنعتی دچار آسیب شده است.

به گفته ولی الله حیاتی در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به پتروشیمی کارون ماهشهر هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است