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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۳

کارکنان روزکار منطقه ویژه پتروشیمی تخلیه می‌شوند

کارکنان روزکار منطقه ویژه پتروشیمی تخلیه می‌شوند

اهواز - روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل، دستور خروج اضطراری کلیه کارکنان روزکار از این منطقه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تمامی کارکنان روزکار باید به صورت اضطراری از منطقه خارج شوند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: نیروهای عملیاتی مستقر در واحدهای پتروشیمی مشمول این دستور نیستند و طبق روال قبل به فعالیت‌های خود در منطقه ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز دوشنبه اعلام کرد؛ قایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت.

کد مطلب 6853555

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