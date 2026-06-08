به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، نیروهای مسلح یمن از صدور بیانیه مهمی از سوی این نیروها تا ساعات آینده خبر دادند.

احتمال می‌رود این بیانیه مربوط به مشارکت این نیروها در حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی همراه با جمهوری اسلامی ایران باشد که بنا به ادعای رسانه های صهیونیستی طی ساعات اخیر روی داده است.

رسانه های عبری زبان ساعتی پیش مدعی شدند که یک فروند موشک از سمت یمن به سوی اراضی اشغالی شلیک شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که این موشک از سمت یمن شلیک شده است. رسانه های مذکور اضافه کردند موشک یمنی به سوی منطقه مرکزی اراضی اشغالی پرتاب شده است.