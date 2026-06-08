حمله به پتروشیمی کارون مصدومی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد: حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، دو اصابت در پی حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رخ داد.
در این اطلاعیه آمده است: خوشبختانه این حادثه هیچگونه مصدومی در پی نداشته است.
همچنین اعلام شده است: بررسیها برای تعیین میزان خسارت و صدمات احتمالی وارده به تجهیزات این مجموعه پتروشیمی در دست اقدام است.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز دوشنبه اعلام کرد؛ قایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت.
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