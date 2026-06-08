به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، خوزه مانوئل آلبارز وزیر امور خارجه اسپانیا امروز دوشنبه در ارتباط با تنش آفرینی های شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: توسل مجدد به خشونت، رنج بیشتری به همراه خواهد داشت.

وزیر امور خارجه اسپانیا سپس اضافه کرد: تنها گفتگو و دیپلماسی صلح و ثبات را در منطقه تضمین می‌کند. بر این اساس، کاهش فوری تنش ضروری است. هیچ راه حل نظامی در خاورمیانه (غرب آسیا) وجود ندارد.

سخنان خوزه مانوئل آلبارز پیرامون «گفتگو و دیپلماسی»، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا و این رژیم جعلی هرگز به دنبال مذاکره نیستند.