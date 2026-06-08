به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته محیط زیست با اشاره به برنامه‌های این هفته، بر ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: هفته محیط زیست فرصتی برای ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و جلب مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است.

وی در ادامه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست روزهای ۱۶ تا ۲۲ خرداد را با عناوین مختلف نامگذاری کرده و بر همین اساس، برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان‌های استان، واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای تنویر افکار عمومی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی در حال اجرا است.

وی افزود: هم‌اکنون کارشناسان و همکاران محیط زیست در شهرستان‌های مختلف استان و همچنین در واحدهای صنعتی در حال اجرای برنامه‌هایی با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست هستند.

البرز استانی با بارگذاری سنگین جمعیتی و صنعتی

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و صنعتی استان بیان کرد: البرز با جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر و برخورداری از امکانات دانشگاهی، درمانی، فرهنگی و صنعتی، یکی از متراکم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حدود چهار هزار واحد صنعتی در استان فعالیت دارند و این حجم از بارگذاری جمعیتی و صنعتی، فشار مضاعفی بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌کند؛ از این رو حرکت به سمت توسعه پایدار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

محمدپور با تأکید بر سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه صنعت گفت: رویکرد ما بارگذاری صنایع جدید آب‌بر یا دارای پتانسیل بالای آلودگی نیست، بلکه تمرکز بر کیفی‌سازی واحدهای صنعتی موجود و بهینه‌سازی مصرف منابع است.

وی افزود: اگر واحدهای صنعتی بتوانند مصرف منابع را مدیریت کرده، خروجی پساب‌ها را کنترل و خود را با استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست تطبیق دهند، نخستین منفعت آن نصیب خود صنایع خواهد شد و در ادامه محیط زیست استان و استان‌های همجوار نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

بهره‌برداری از پروژه‌های زیست‌محیطی با سرمایه‌گذاری ۲۳۶ میلیارد تومانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از افتتاح چندین پروژه زیست‌محیطی در هفته محیط زیست خبر داد و گفت: تعدادی از تصفیه‌خانه‌های واحدهای صنعتی بزرگ استان در شهرستان‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسند.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها حدود ۲۳۶ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده که با هدف بهبود شرایط زیست‌محیطی استان در این هفته به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

افتتاح ایستگاه پایش محیطی در سیمان آبیک

محمدپور از راه‌اندازی ایستگاه پایش محیطی و غبارسنج در کارخانه سیمان آبیک خبر داد و افزود: یکی از دغدغه‌های جوامع محلی اطراف این واحد صنعتی، موضوع پراکنش ذرات و آلودگی‌های ناشی از فعالیت معدنی بود.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، اخطارها، آموزش‌ها و مکاتبات لازم، مسئولان این مجموعه نسبت به سرمایه‌گذاری برای احداث ایستگاه پایش محیطی اقدام کردند که طی روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

ثبت «البرز جنوبی» به عنوان اثر طبیعی ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از ثبت منطقه البرز جنوبی یا شهرستانک به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی استان خبر داد و گفت: این موضوع پس از انجام مطالعات کارشناسی، حمایت معاونت محیط زیست طبیعی سازمان و تصویب در شورای عالی محیط زیست به نتیجه رسید.

وی افزود: این مصوبه با حضور رئیس‌جمهور در شورای عالی محیط زیست مطرح و هفته گذشته نیز به صورت رسمی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.

محمدپور با اشاره به مطالعات انجام شده برای منطقه «قارِ یخ‌مراد» اظهار کرد: مطالعات این منطقه تکمیل شده و پس از رفع ابهامات کارشناسی، در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از انجام مطالعات منطقه‌ای دیگر در استان خبر داد و گفت: پس از تکمیل فرآیندهای کارشناسی و پاسخ به سؤالات مطرح شده، پرونده آن برای بررسی نهایی به تهران ارسال می‌شود.

ساماندهی تالاب صالحیه در دستور کار استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل را ساماندهی تالاب صالحیه عنوان کرد و گفت: با همکاری استان‌های البرز، قزوین و تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، موضوع انسداد زهکش‌های تالاب صالحیه به طول حدود ۴۰ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح در کارگروه احیای تالاب‌های استان بررسی و مصوبات لازم با حضور اساتید دانشگاه و تشکل‌های غیردولتی اخذ شده و به زودی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز مطرح خواهد شد.

خسارات زیست‌محیطی ناشی از حملات دشمن به زیرساخت‌های البرز

محمدپور با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی واحدهای صنعتی استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: حدود ۱۳ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی و خارج از شهرک‌ها به صورت مستقیم هدف اصابت موشک‌های آمریکایی _ صهیونیستی قرار گرفتند که این موضوع پیامدهای زیست‌محیطی متعددی از جمله انتشار ذرات و آلودگی هوا را به همراه داشته است.

وی حادثه انبار نفت فردیس را نیز مصداق جنایت جنگی دانست و افزود: این موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق مراجع بین‌المللی در حال پیگیری است و انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی نسبت به این خسارات زیست‌محیطی ورود جدی داشته باشند.

ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی البرز

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از انجام مطالعات ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پژوهشکده محیط زیست و با مشارکت استان‌های البرز، تهران، قم، مرکزی و سمنان در مراحل نهایی قرار دارد.

وی بیان کرد: اگرچه شرایط ناشی از جنگ روند اجرای برخی فعالیت‌های پژوهشی را با وقفه مواجه کرد، اما پیش‌بینی می‌شود نتایج این مطالعه تا پایان خرداد یا حداکثر تیرماه منتشر شود.

محمدپور در پایان با تأکید بر رویکرد «حفاظت مشارکتی» در استان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست البرز آمادگی دارد از ظرفیت تمامی ذی‌نفعان، تشکل‌ها، نخبگان، دانشگاهیان و چهره‌های اثرگذار اجتماعی برای ترویج فرهنگ محیط زیست استفاده کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم حفاظت از محیط زیست تنها با مشارکت عمومی محقق می‌شود و همه افراد جامعه می‌توانند در مسیر تحقق اهداف زیست‌محیطی استان نقش‌آفرین باشند.