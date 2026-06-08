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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۱

نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی در دیواندره برگزار می‌شود

نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی در دیواندره برگزار می‌شود

سنندج- نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی شهرستان دیواندره، همزمان با هفته جهاد کشاورزی در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی از ۲۶ تا ۲۸ خردادماه در محوطه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه با محوریت معرفی جایگاه و ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان دیواندره در تولید ادوات کشاورزی و ارائه آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای این حوزه برپا می‌شود.

در این رویداد، تولیدکنندگان ادوات کشاورزی شهرستان، محصولات و توانمندی‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد. همچنین غرفه‌هایی در حوزه نهاده‌های دامی، سامانه‌های نوین آبیاری، کود و سموم کشاورزی و دستاوردهای صندوق‌های زنان فعال خواهد بود.

برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

این نمایشگاه به مدت سه روز میزبان کشاورزان، کارشناسان و علاقه‌مندان بخش کشاورزی خواهد بود.

کد مطلب 6853593

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