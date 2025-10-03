به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی با اشاره به برپایی دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشینآلات کشاورزی در لرستان، اظهار داشت: برگزاری اینگونه نمایشگاهها موجب برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تولیدکنندگان تجهیزات و فناوری شده و این امر منجر به تغییر نگرش و رفتار جامعه بهرهبرداران خواهد شد.
وی گفت: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی و ارتقای سفره مردم است. باتوجهبه محدود بودن منابع مخصوصاً اراضی زراعی، تنها راه افزایش تولید و تأمین غذای کافی، بالابردن عملکرد در واحد سطح است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: قطعاً تنها راه افزایش عملکرد، استفاده از دانش روز و تکنولوژیهای جدید است و یکی از راههای آشناکردن تولیدکنندگان و بهرهبرداران با فناوریهای روز دنیا برگزاری نمایشگاهها است.
صیادی، افزود: ما زمانی میتوانیم در این حوزه موفق باشیم که نمایشگاهها برای مخاطبین جذابیت و مطلوبیت داشته باشند. همچنین تکنولوژیهای ارائه شده برای عموم مخاطبین در دسترس باشد و موردحمایت بانکها و مؤسسات مالی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: حوزههای مهم و حائز اهمیت برای ارائه در نمایشگاه شامل ادوات و دنباله بندها، سیستمهای آبیاری تحتفشار بهویژه آبیاری تیپ، گلخانه، شیلات، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بستهبندی و برندسازی، پنلهای خورشیدی و تجهیزات مرغداری است.
