راز پیروزی یک ملت؛ روایت و هویت تاریخی

یادداشت مهمان- مهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، چرا جامعه ایران علیرغم اختلافها و فرسایش درونی، در بزنگاه تهدید بیگانه زبان مقاومت را برمیگزیند؟ نمیتوان ریشۀ ایستادگی ایران را فقط در پیشرفت ابزارهای نظامی منحصر کرد. امری در حافظۀ این ملت زنده است که در لحظۀ خطر، دوباره خود را آشکار میکند: «هویت تاریخی».
هویت هیچ جامعهای در لحظۀ بحران از صفر ساخته نمیشود. آنچه در هنگام تهدید بروز میکند، پیشتر در فراز و نشیب تاریخ شکل گرفته است. در روایتهایی که یک ملت از خویش پذیرفته، با آن زیسته و خود را در آینۀ آن شناخته است. اگر روایت ایستادن یک جامعه در حافظۀ او زنده نباشد، در موج اول ترس و فشار از هم گسسته میشود. اما ملتی که با قصۀ مقاومت خود بزرگ شده، در نقطۀ تهدید به همان ذخیره تاریخی بازمیگردد. حتی اگر در درون خود دچار اختلاف، خستگی یا فرسایش شده باشد.
ایران از همین جنس ملتهاست؛ سرزمینی که فقط در مرزهای جغرافیایی استمرار نیافته، بلکه در روایتهایی که از خود ساخته و نسل به نسل منتقل کرده، باقی مانده است. این سرزمین با قصه، حماسه، مرثیه و خاطرههای مشترک زیسته است. از دل همین قصهها حافظۀ تاریخی ایرانی شکل گرفته است.
مقاومت ایران امروز، ریشه در همین *عقبۀ تمدنی* دارد؛ همان بستر بازتولید مدام روایت مقاومت. از قیام عاشورا تا دفاع مقدس هشت ساله، از افسانههای شاهنامه تا مبارزات ضد استعماری، از داستان رستم، اسفندیار و سیاوش تا روایت میرزاکوچکخان، رئیسعلی دلواری و تا قصۀ حاجهمت وحاجقاسم و حاجیزاده، در این سرزمین یک خط ممتد از معنابخشی به رنج، پایداری و مقاومت جریان داشته است. هرکدام از اینها قطعهای از حافظۀ تاریخی ایران است. پس طبیعی است که در زمان تهدید بیگانه حتی نسلی که جنگ را تجربه نکرده، زبان مقاومت را میفهمد.
در این میان، سنت شیعی جایگاهی بنیادین دارد. در این سنت، روایت صرفاً نقل یک واقعه نیست؛ *تبدیل حادثه به فرهنگ* است. اگر پیام عاشورا در کربلا متوقف میماند، در تاریخ دفن میشد. اما روایت بود که یک حادثه را به حافظه تاریخی و حیاتبخش یک امت تبدیل کرد.
همین منطق، درباره تجربههای بزرگ یک ملت نیز صادق است: حادثه اگر روایت شود، از سطح رخداد عبور میکند و به بخشی از هویت جمعی تبدیل میشود.
در جهان امروز نیز نزاع فقط در سطح قدرت نظامی، سیاسی یا اقتصادی رخ نمیدهد. در لایهای عمیقتر، نزاع بر سر *تصویر ملتها از خویشتن* است؛ اینکه یک جامعه چگونه خود را به یاد میآورد، چگونه رنجها و ایستادگیهای خود را معنا میکند و چه تصویری از خویش برای آینده باقی میگذارد. ملتی که لحظههای خطیر خود را روایت نکند، ناگزیر بخشی از داستان دیگران خواهد شد. یا چه بسا تجربههای بزرگش در شتاب خبرهای روزمره مستهلک و فراموش شود.
از این منظر، داستان این روزهای ایران فقط بخشی از حافظۀ امروز ما نیست؛ *امانتی است برای آیندۀ حافظۀ این ملت*. نباید گذاشت جزئیات شورانگیز این ایستادگی، در هیاهوی خبرها گم شود. اگر این خیزش تاریخی روایت نشود، آرامآرام از تاریخ حذف خواهد شد؛ اما اگر هنرمندانه روایت شود، از شتاب خبر فاصله میگیرد، جان مییابد و در حافظۀ تاریخی یک ملت مینشیند.
روایت هنرمندانه، نقطهای است که حادثه را به معنا، خبر را به خاطره، و ایستادگی امروز را به سرمایۀ فردا تبدیل میکند. تا سالها بعد، در روزهای سخت، این ملت دوباره به آن بازگردد و از دل آن، قصهای تازه برای مقاومت، امید و ایستادن بسازد.
پینوشت: ویدئو مربوط به اثری است که با همت گروه هنری هزارچراغ و تلاش ۳۱۳ هنرمند تقدیم به تمام مادران شهدا و به طور خاص مادر عظیمالشان شهید مهدی رستمی شد.
