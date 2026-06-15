به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت ۱۱هزار و ۱۴۱ روز فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی از سوی مربیان و عوامل اجرایی کانون در نقاط مختلف کشور برگزار شد و پایگاه‌های فرهنگی و هنری کانون در تجمع‌های شبانه مردمی به ارائه خدمت تخصصی برای کودکان و نوجوانان پرداختند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری، در این باره گفت: کانون در تجمع‌های شبانه با هدف ایجاد فضایی امن، شاد و تربیتی برای خانواده‌ها و فرزندان‌شان حضور یافت تا از ظرفیت هنر، ادبیات و بازی برای انتقال مفاهیم ملی، دینی و انسانی استفاده کند.

فرهاد فلاح، با اشاره به تنوع برنامه‌های اجرا شده در این پایگاه‌ها افزود: مربیان و اعضای نوجوان کانون در این ایستگاه‌های فرهنگی، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را برای کودکان و نوجوانان حاضر در تجمع‌ها تدارک دیده بودند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به نقاشی روی صورت و دست با نمادهای ملی مانند پرچم ایران و نقشه کشور، ساخت کاردستی‌های متنوع شامل پرچم‌های کاغذی، موشک‌های جایزه‌دار، لاله‌های اریگامی، کوله‌های کاغذی و فرفره با طرح پرچم اشاره کرد.

معاون فرهنگی کانون ادامه داد: برنامه‌های ادبی نظیر دل‌نوشته برای شهدای کودک و نوجوان میناب، شعرخوانی، رجزخوانی اعضا، شعارنویسی و خوش‌نویسی نیز در کنار قصه‌گویی و کتاب‌خوانی با محوریت کتاب‌های مرتبط با ایران، دفاع مقدس و مفاهیم وطن‌دوستی از دیگر فعالیت‌های کانون بود. همچنین ایستگاه‌های امانت کتاب و عضویت رایگان در کانون پرورش فکری و اجرای سرودهای ملی و انقلابی از سوی گروه‌های سرود اعضا، با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

فلاح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده نیروهای انسانی تصریح کرد: در این رویداد ملی، بیش از هزار نفر از مربیان، عوامل اجرایی، کانون‌یاران و اعضای ارشد مراکز کانون در سراسر کشور مشارکت داشتند. بسیاری از مربیان بیش از ۵۰ شب متوالی در تجمع‌ها حضور یافتند و برخی از مراکز سیار، هر شب در یک شهر مستقر می‌شدند.

معاون فرهنگی کانون در پایان خاطرنشان کرد: استقبال خانواده‌ها به‌ویژه در شب‌های تجمع‌ها چشم‌گیر بود. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی کانون برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و استفاده از زبان هنر برای همدلی با کودکان و نوجوانان ایران عزیز است.