به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، اعظم گودرزی، از اجرای موفقیتآمیز برنامههای هفته سلامت خبر داد و گفت: در این هفته که اوایل خردادماه به پایان رسید، بیش از ۳۷ هزار سفیر سلامت دانشآموزی ما در فعالیتهای آموزشی و ترویجی مشارکت داشتند.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد برنامههای هفته سلامت، اظهار داشت: مطابق روزشمار ابلاغی، در سراسر کشور، برنامههای آموزشی بدلیل شرایط جنگی به صورت وبیناری انجام شد و مجموعا ۹۱ هزار و ۷۲۴ نفر-ساعت آموزشهای سلامتمحور برای دانشآموزان و فرهنگیان به اجرا درآمد.
گودرزی افزود: در راستای توسعه آموزشهای فرهنگی و سلامتمحور، ۷۴۰ کارگاه قصهنویسی «ماکان» در مدارس کشور برگزار گردید که نقش مؤثری در ارتقای آگاهیهای بهداشتی و فرهنگی دانشآموزان داشته و آثار دانشآموزان با مشارکتی فوقالعاده همچنان در حال ارسال است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت دهان و دندان، تصریح کرد: ۳۲ کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق هدف مستقر شده و خدمات پیشگیری دندانپزشکی را به دانشآموزان در این هفته ارائه دادند. همچنین یک هزار و ۱۲ فضای بهداشتی در مدارس کشور افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
گودرزی به اقدامات زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: در راستای حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی، ۸۵۰ اصله نهال توسط دانشآموزان در پویش نهال امید غرس شد که این اقدام تأثیر بسزایی در نهادینهسازی فرهنگ حفظ محیط زیست در میان نسل جوان داشته است.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای هفته سلامت با رویکرد مشارکتمحوری و با هدف توانمندسازی دانشآموزان در حوزههای مختلف سلامت جسمی، روانی و زیستمحیطی اجرا شد و نتایج مثبت این برنامهها در ارتقای شاخصهای مستند حوزه سلامت ملموس بود.
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