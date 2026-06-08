تردد روان در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت به‌صورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است.

وی افزود: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها عادی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین با اشاره به محدودیت‌های تردد در برخی مسیرها تصریح کرد: محور غیرشریانی پاتاوه-دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.