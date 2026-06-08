رانندگی کودک ۹ ساله با کامیون؛ معرفی پدر به مرجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه اعلام کرد: بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، مأموران پلیس راه استان هنگام گشت‌زنی در آزادراه قم–کاشان به یک دستگاه کامیون خاور مشکوک شدند. نحوه حرکت نامتعارف و لرزش‌های خودرو این احتمال را ایجاد کرد که راننده دچار خواب‌آلودگی یا عدم کنترل وسیله نقلیه شده باشد.

مأموران پس از صدور فرمان ایست و نزدیک شدن به خودرو، با صحنه‌ای غیرمنتظره مواجه شدند. در بررسی اولیه مشخص شد راننده کامیون یک کودک ۹ ساله است که پشت فرمان نشسته و برای مشاهده مسیر ناچار بوده خود را از روی صندلی بالا بکشد.

بررسی‌های اولیه نشان داد این کودک در حالی پشت فرمان قرار گرفته که پدرش در صندلی شاگرد حضور داشته و کامیون حدود ۵ کیلومتر در آزادراه تردد کرده و حتی اقدام به سبقت از چند خودرو نیز کرده است.

خوشبختانه این اقدام پرخطر پیش از وقوع هرگونه حادثه توسط مأموران پلیس متوقف شد.

برابر مقررات، برای پدر این کودک به دلیل واگذاری وسیله نقلیه به فرد فاقد گواهینامه و به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان شهروندان پرونده قضایی تشکیل و وی به مرجع قضایی معرفی شد. همچنین کامیون مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی به پارکینگ منتقل شد.