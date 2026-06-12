یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات ایجاد شده در تنگه هرمز و تاثیر آن بر ارتباط تجاری ایران و عراق اظهار کرد: در موضوع صادرات نفت عراق، خوشبختانه با توافقات موجود میان دولت‌های ایران و عراق، مشکل جدی وجود ندارد و مسائل احتمالی از سوی عراق قابل حل است.

وی افزود: سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا از طریق امارات و منطقه جبل‌علی وارد چرخه تجارت ایران و از آنجا به مقاصد مختلف ارسال می‌شود. همچنین حجم مبادلات تجاری ایران از طریق امارات حدود ۲۰ میلیارد دلار است. با شرایطی که اخیراً ایجاد شده، این روند با مشکلاتی مواجه شده است؛ هم در خصوص کالاهای موجود در جبل‌علی و هم سفارش‌های جدیدی که باید انجام شود.

آل‌اسحاق ادامه داد: برای حل این مسئله، مذاکراتی در حال انجام است و امکاناتی در حال فراهم شدن است تا بتوان بخشی از مشکل کالاهای موجود را از طریق عراق برطرف کرد. البته مسیرهای دیگری نیز از جمله کراچی، هند و سایر مبادی در حال بررسی و استفاده هستند که یکی از آن‌ها عراق است و در حال پیگیری و حل‌وفصل آن هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به روابط تجاری دو کشور گفت: در حال حاضر در زمینه حجم صادرات ایران به عراق و مبادلات تجاری با این کشور مشکل خاصی وجود ندارد.

وی درباره حجم تجارت ایران و عراق نیز اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار مبادلات رسمی میان دو کشور انجام شد. امسال میزان تجارت اندکی کاهش یافته که علت اصلی آن کاهش صادرات گاز بوده است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات بدون احتساب گاز حدود ۹ میلیارد دلار باشد و در صورت حل مسئله صادرات گاز، این رقم می‌تواند به سطح سال گذشته بازگردد.