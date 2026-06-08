بقایی: کشورهای منطقه مراقب باشند آب به آسیاب دشمن نریزند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در واکنش به گزارش تحویل سامانه پدافندی به امارات از سوی مصر گفت: حتما دوستان مصری میدانند کسب اعتبار از مجرای شناخت دقیق دوست و دشمن صورت میگیرد نه از تهدید یک کشور اسلامی که در مواجه با رژیم صهیونیستی قرار دارد. ما این گزارشها را دیدهایم و هیچ مشکلی با مصر و هیچ مشکلی با هیچ کشوری در منطقه نداریم. متاسفیم که برخی کشورهای منطقه اجازه دادند از قلمرو و حاکمیتشان برای ارتکاب جنایت علیه یک کشور مسلمان استفاده شود. توصیه میکنم به همه کشورهایی که دغدغه اسلام دارند مراقب باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد گزارش رسانهها مبنی بر جاسوسی رژیم صهیونیستی از آمریکا افزود: از رژیم صهیونیستی چیزی بعید نیست. برای همه قابل توجه است که بشنویم مقامات آمریکا در معرض جاسوسی رژیم صهیونیستی بودهاند. رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان قائل به روند دیپلماتیک که باعث اندکی آرامش شود نیست. اگر اقدامات رژیم را مرور کنید میبینید که رژیم همیشه آشکارا در جایگاه مخرب عمل کرده است. این دعوا باید توسط رژیم و آمریکا حل و فصل شود. افکار عمومی از این گزارشها درسهای لازم را میگیرند که چه موجودیتی برای تخریب روند دیپلماتیک دارد فعالانه عمل میکند.
پولهای بلوکه شده در مذاکرات در حال مذاکره است
وی در مورد خبر رویترز مبنی بر دادن پولهای ایران به کشورهای منطقه گفت: این بخشی از فشار رسانهای طرف مقابل است. حتما بخشی از این جنگ از طرف رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، این ادعا مصحک است. ما طلبکاریم از کسانی که به نحوی در تجاوز آمریکا و رژیم نقش داشتند و این مطالبه را به هر شیوه طلب میکنیم. پولهای بلوکه شده در مذاکرات در حال مذاکره است و قرار نیست از سوی ایران در این خصوص مماشاتی صورت گیرد.
وی درباره گزارشی مبنی بر توقف روند مذاکرات گفت: تبادل پیام ادامه داشت. حضور وزیر کشور پاکستان در تهران برای کمک به تداوم روند گفتگوها بود.
سخنگوی وزارت خارجه درباره شرایط فعلی و روند آینده تحولات منطقه گفت: رایزنیهای دیپلماتیک در هر شرایطی طبیعی است وجود داشته باشد. ایران در این ۲ ماه خویشتنداری فوق العاده از خودش نشان داد. ما با نقض آتش بس مواجه بودیم. در موارد متعدد نقضهای آتش بس از سوی آمریکا با همکاری رژیم و برخی کشورهای منطقه صورت گرفت.کاری که شب گذشته ایران انجام داد یک اقدام کاملا دفاعی و در راستای منشور ملل متحد بود. ما با شرایطی مواجهیم که طبیعتا کشورهایی برای کاهش تنش تماس میگیرند اما موضعگیری مقامات آمریکا مبنی بر بیاطلاعی از حمله به لبنان نشانه این است که یا رژیم صهیونیستی دارد به آمریکا رکب میزند یا نوعی همکاری و تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صورت میگیرد که با توجه به تجربیات گزینه دوم صحیحتر است.
بقایی درمورد ادعاهای نخست وزیر لبنان علیه ایران ادامه داد: در این مورد موضع ما روشن است. ما خودمان را دوست مردم لبنان میدانیم و تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان، حفظ انسجام ملی لبنان در برابر تجاوزکاران است. هر اقدامی که این انسجام را مخدوش کند به نفع لبنان نیست و از هر اقدامی که برای صیانت از لبنان مفید باشد فروگذاری نمیکنیم.
مدیرکل آژانس همچنان بر رویکرد نامناسب و غیرسازنده اصرار دارد
سخنگویوزارتخارجه در واکنش به گزارش گروسی علیه ایران و احتمال صدور قطعنامه علیه کشورمان در نشست شورای حکام تصریح کرد: حتما ما برای هر پیشامدی آماده هستیم و پاسخ مقتضی را درنظر داریم. نکتهای که وجود دارد این است کسی که نامزد دبیرکلی سازمان ملل است باید در انجام وظیفه خودش مسئولانه عمل کند. مدیرکل آژانس همچنان بر رویکرد نامناسب و غیرسازنده اصرار دارد، دلیل وضعیت فعلی را نادیده میگیرد و صرفا به نشانههای وضعیت توجه میکند.اگر مقامات آژانس نگران هستند باید کسانی را مورد سرزنش قرار دهند که باعث این وضعیت هستند. حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران باعث این وضعیت شد. آژانس هنوز درباره این تجاوز موضعی نگرفته است. این مواضع دوگانه، شائبه ایجاد میکند که مدیرکل آژانس رویکرد سیاسی به برنامه هستهای ایران را قرار است تکرار کند.
سخنگوی وزارت خارجه درمورد روند جنگ گفت: تا هر جا که لازم باشد و منافع ملی و امنیت ما لازم بداند حتما اقدام خواهیم کرد. به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم رژیم صهیونیستی و آمریکا تعرضات را هر روز تکرار کنند و صرفا به بیانیه کلی برای ادامه آتش بس اکتفا کنند. همه ارکان نظام و ملت آماده مواجه با هر وضعیتی هستند.قطعا به صورت طبیعی روند دیپلماتیک که برای خاتمه دادن به جنگ تحمیلی شروع شده بود، و اگر قرار باشد فلسفه وجودی مذاکرات به نحوی مخدوش شود، تحت تاثیر قرار میگیرد. دیپلماسی و میدان هم عرض هستند و برای تامین منافع ایران تلاش میکنند. هرجا لازم باشد نیروهای مسلح ورود میکند و هر کجا لازم باشد دیپلماتها وارد میشوند.
وی در مورد بحث خروج اورانیوم از کشور در روند مذاکرات گفت: مذاکرات بر خاتمه جنگ متمرکز است. در مورد حزییاتی که در مورد ابعاد مخالف برنامه هسته ای ایران مطرح میشود از جمله اورانیوم، گمانه زنی است لذا در مورد جزییات در این مرحله صحبتی نداریم. اگر در این مرحله به نتیجه برسیم یکی از موضوعات بعدی در مرحله دیگر مذاکرات است.
در وضعیت بدگمانی شدید با آمریکا تبادل پیام میکردیم
وی درباره وضعیت مذاکرات با توجه به حملات شب گذشته گفت: این اتفاقات قطعا سوءظن را تشدید میکند. ما همین الان در وضعیت بدگمانی شدید با آمریکا تبادل پیام میکردیم. نمیتوان اقدامات رژیم در منطقه را از سیاستهای آمریکا جدا دانست. تناقضهای آمریکا و اعلامیههای گیج کننده خودش باعث آشفتگی در روند دیپلماتیک شده است. این اقدامات ۲۴ ساعته به این وضعیت نابسامان دامن خواهد زد.
تیم ملی باید بدون تبعیض و استرس کار خودشان را انجام دهد
بقایی در مورد اقدام آمریکا برای عدم صدور ویزا به برخی از اعضای تیم ملی گفت: جام جهانی قبلی در قطر خیلی منظم برگزار شد و تجربه خوبی برای ما بود. اکنون ۳ کشور مشترکا دارند این رویداد را برگزار میکنند و متاسفیم یکی از سیاست زدهترین رویداد ورزشی را به خاطر اقدامات آمریکا شاهدیم. ما از مکزیک برای میزبانی از تیم ملی ایران قدردانی میکنیم اما اقدامات آمریکا را باید بر دشمنی آنان با ملت ایران گذاشت. تیم ملی باید بدون تبعیض و استرس کار خودشان را انجام دهد و بخشی از مصوبات فیفا تاکنون نقض شده و باید به اعضا روادید داده میشد. همین طور درباره زمان حضور ورزشکاران طبق مقررات باید اعضا ۴۸ساعت قبل با زمین آشنا شوند. متاسفیم که آمریکا زمین ورزش را هم مصون از بدرفتاری نسبت به ملت ایران نگذاشته است. اما ما میدانیم که تیم ملی ما با غیرت برای خوشحالی مردم تلاش خواهد کرد.
بقائی درمورد عدم انتخاب آلمان به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت گفت: ۵ کشور جدید به ترکیب اعضای غیردائم شورای امنیت اضافه شدند. حتما آثارش را بر رویکردهای شورای امنیت خواهد داشت و امیدواریم این بر مسئولیت بیشتر شورا برای حفظ صلح و امنیت بینالملی تاثیر بگذارد. ما برای قرقیزستان که برای بار نخست عضو میشود خوشحالیم، همینطور زیمباوه. نکته دیگر که جلب نظر کرد عدم اقبال جامعه جهانی به آلمان بود. آلمان به دلیل سیاستهایی که در سه سال اخیر اتخاذ کرد و به دلیل حمایت از نسل کشی در فلسطین و حمایت از تجاوز نظامی علیه ایران که جمله ناشایستی مقامات آن به کار بردند، حتما از یاد ما نرفته و جامعه جهانی این موضعگیریها را برای عدم رای به آلمان در نظر داشتند. امیدواریم آلمان درس بگیرد.
وی درباره روابط تجاری ایران و پاکستان و رایزنی نقوی با همتای ایرانی خود برای افزایش تبادلات تجاری افزود: روندهای دیپلماتیک همکاری بین کشورها مستمر است. لازمه ایجاد تحول این است که رفت و آمدها ادامه یابد و بیشتر شود و برای رفع موانع بحث شود.حتما رفت و آمدها تشریفاتی نیست.حتما رفت و آمدهای دیگری هم انجام میشود و قطعا دستگاه دیپلماسی پیگیر موضوع است.
بقائی درباره حضور وزیر کشور پاکستان در تهران و همزمان حمله به لبنان از سوی رژیم گفت: حضور وزیر کشور پاکستان در راستای تسریع در روند تبادلات پیامها بود. ما همیشه از حضور طرفهای پاکستانی استقبال کردهایم. رژیم صهیونیستی هر گاه احساس کند که روندی دارد پیش میرود اخلال ایجاد میکند.
آژانس باید آمریکا و رژیم را پاسخگو کند
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای گروسی علیه ایران و پاسخ ایران گفت: ایران عضو ان پی تی است و همواره به تعهداتش متعهد بود. آنچه که در این دو سال شاهدش بودیم به ویژه حمله به تاسیسات ایران ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم بود. اینکه آژانس در اجرای نقش خود دچار مشکل شده دلیلش ما نیستیم. آژانس باید آمریکا و رژیم را پاسخگو کند. اینکه گروسی مدام ایران را مورد خطاب قرار دهد این واقعیت را تغییر نمیدهد.
وی در واکنش به اتهامات مقامات آلبانی علیه ایران درباره وضعیت این کشور گفت: شاید خواهند گفت که فلامینگوها هم ماموران امنیتی ایران بودند! این ادعاها علیه ایران یک الگوی کلیشهای است که هر هیات حاکمهای برای نزدیکی به رژیم صهیونیستی یک اتهام را علیه ایران مطرح میکند. مردم آلبانی قطعا درک بالایی دارند و میدانند این فرافکنی برای عدم توضیح درباره اتفاقات این کشور است. اینکه آنها اجازه دادند یک گروه تروریستی در آنجا اسکان پیدا کند نشان میدهد، مقامات آلبانی به جای رسیدگی به مطالبات مشروع مردم این کشور ترجیح دادند موضوع را با طرح اتهام علیه ایران مختومه کنند. قطعا مردم آلبانی عاقلتر از این هستند که چنین چیزی را قبول کنند.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات لیندسی گراهام گفت: یکی از گرفتاریهای هیات حاکمه آمریکا همین است که در چنبره افراد به شدت جنگ طلب و بی اخلاق گرفتار شدند و توانستند در طی دو دهه گذشته دیدگاه جنگ طلبانه خودشان را به پیش ببرند.ما شاهد مخالفتهای روزافزون در جامعه آمریکا هستیم. هیات حاکمه آمریکا ادعا داشت که میخواهد به جنگهای بی پایان خاتمه دهد اما دیدیم که توسط همینها مجدد وارد جنگهای بی پایان شده است. این جنگ فقط بحث هزینه نظامی نیست بلکه پیامدها از حیث نقضهای حقوق بشری بیسابقه است و حتما مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا باید پاسخگو باشند.
بقائی درباره حملات رژیم اسرائیل به لبنان گفت: در منطقه ما کسی باور نمیکند رژیم صهیونیستی عملی بدون هماهنگی و همکاری قبلی با آمریکا انجام دهد. ما نباید از نظر دور داشته باشیم که آمریکا جنگ علیه ایران را بهخاطر حمایت از رژیم صهیونیستی آغاز کرد.همین الآن اطلاعات داریم که آمریکا در زمینه آفند و پدافند با رژیم در هماهنگی است. اینکه گفته شود رژیم صهیونیستی از آمریکا حرفشنوی ندارد بحثی است که همیشه میشود صحبت کرد اما مسئولیت آمریکا بهعنوان طرف آتشبس محرز است. هر اقدامی در منطقه انجام شود که چه خود آمریکا عامل نقض آتشبس باشد و یا بهواسطه رژیم صهیونیستی در لبنان، مسئولیت آمریکا محرز است و پیامدهای تشدید تنش بهعهده آمریکا خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تعاملات سطوح حاکمیتی کشور و تیم مذاکرهکننده گفت: تعاملات و هماهنگیها عالی است و در ادامه هم بهتر از قبل انجام خواهد شد، بدون این هماهنگی عالی کشور ما نمیتوانست به این شکل تجاوزات را مدیریت کند، چه در عرصه میدان و چه در عرصه دیپلماسی و حکمرانی، الحمدللّه هماهنگی در همه سطوح وجود دارد.
در حال تکمیل...
نظر شما