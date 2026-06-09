به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک کرم ضد چروک خوب و گران‌قیمت بخرید، چند هفته استفاده کنید و در پایان هیچ تغییری نبینید. حقیقت این است که اثر یک کرم، تنها به ترکیبات آن بستگی ندارد؛ بلکه نحوه استفاده از کرم های ضد چروک نقشی تعیین‌کننده در نتیجه‌ای دارد که می‌گیرید. در این راهنما، قدم‌به‌قدم یاد می‌گیرید این کرم را چطور، چه زمانی و در چه ترتیبی استفاده کنید تا بیشترین بهره را از آن ببرید.

آماده‌سازی پوست قبل از استفاده از کرم ضد چروک

نیمی از موفقیت در آماده‌سازی پوست رقم می‌خورد. اگر کرم ضد چروک را روی پوست ناپاک بزنید، جذب به‌درستی انجام نمی‌شود.

پاکسازی پوست: ابتدا صورت را با آب ولرم و یک شوینده‌ی مناسب نوع پوستتان بشویید و با حرکات دایره‌ای ماساژ دهید. سپس پوست را با یک پارچه‌ی نخی تمیز و به‌آرامی خشک کنید.

تونر و سرم: بعد از پاکسازی، تونر را برای متعادل‌کردن پوست و آماده‌سازی آن برای جذب بهتر به کار ببرید. اگر از سرم ضد چروک هم استفاده می‌کنید، به‌خاطر بافت سبک‌تر و جذب سریع‌ترش، آن را پیش از کرم بزنید.

نحوه استفاده از کرم های ضد چروک به صورت گام‌به‌گام

این بخش، بخش مهم کار است. سه مرحله‌ی ساده را به ترتیب انجام دهید:

مقدار مناسب بردارید. اندازه‌ی یک نخود برای کل صورت و گردن کافی است؛ مقدار بیشتر نتیجه‌ی بهتری نمی‌دهد و فقط محصول را هدر می‌دهد.

روی کل پوست بمالید، نه فقط روی خطوط چروک. کرم را روی تمام صورت و گردن پخش کنید و با حرکات دایره‌ای و ملایم از پایین به بالا ماساژ دهید تا کاملاً جذب شود؛ به چروک‌های عمیق‌تر توجه بیشتری کنید. زدن کرم تنها روی خط چروک، کلاژن‌سازی را به‌خوبی تحریک نمی‌کند.

مرطوب‌کننده و ضد آفتاب را فراموش نکنید. چند دقیقه صبر کنید تا کرم جذب شود، سپس مرطوب‌کننده بزنید و در طول روز حتماً ضد آفتاب با SPF بالا استفاده کنید.

ترتیب طلایی روتین را به‌خاطر بسپارید:

پاکسازی ← تونر ← سرم ← کرم ضد چروک ← مرطوب‌کننده ← ضد آفتاب

نحوه استفاده از کرم ضد چروک برای انواع پوست

روش استفاده بسته به نوع پوست کمی فرق می‌کند:

پوست خشک: سراغ کرم‌های با بافت غنی و آبرسان قوی بروید تا رطوبت پوست حفظ شود.

پوست چرب و مختلط: فرمول‌های سبک و غیرکومدون‌زا (بدون مسدودکردن منافذ) مناسب‌ترند.

پوست حساس: ابتدا روی یک ناحیه‌ی کوچک تست حساسیت بگیرید و استفاده را با یک تا دو شب در هفته شروع کنید و در صورت نبودن واکنش، به‌تدریج افزایش دهید.

اگر مشکل پوستی خاصی مانند جوش یا اگزما دارید، پیش از استفاده با یک متخصص پوست مشورت کنید.

ترکیبات مؤثر کرم ضد چروک و تأثیرشان بر نحوه استفاده

مهم‌ترین ترکیبات فعال در این کرم‌ها عبارت‌اند از رتینول (مشتق ویتامین A)، هیالورونیک اسید، نیاسینامید، ویتامین C، ویتامین E، کوآنزیم Q۱۰، پپتید و سرامید. شناخت این مواد به شما کمک می‌کند زمان درست مصرف را انتخاب کنید؛ برای مثال، کرم‌های حاوی رتینول را شب استفاده کنید و روز حتماً ضد آفتاب بزنید، چون این ماده پوست را نسبت به نور خورشید حساس‌تر می‌کند.

بهترین زمان استفاده از کرم ضد چروک؛ روز یا شب؟

پاسخ کوتاه: هر دو، اما با محصول مناسب.

روز: کرم روز معمولاً حاوی SPF و ترکیبات آبرسان است و باید صبح، پیش از مواجهه با نور خورشید استفاده شود.

شب: کرم شب با آنتی‌اکسیدان، ویتامین و روغن‌های مغذی، پوست را هنگام خواب بازسازی می‌کند. توجه داشته باشید کرم روز برای مصرف شبانه و کرم شب برای روز توصیه نمی‌شود، چون فرمولاسیون متفاوتی دارند.

نحوه استفاده از کرم ضد چروک در صورت، دور چشم و گردن

پوست همه‌ی نقاط صورت یکسان نیست؛ ناحیه‌ی دور چشم نازک‌تر و حساس‌تر است. برای این ناحیه مقدار بسیار کمی کرم با ضربه‌های ملایم انگشت حلقه بزنید. گردن و پشت دست را هم فراموش نکنید، چون نشانه‌های پیری در این نواحی هم زود ظاهر می‌شوند. به یاد داشته باشید استعمال کرم روی کل پوست، اثر بسیار بیشتری از زدن نقطه‌ای روی خطوط چروک دارد.

کرم ضد چروک را از چه سنی و چند بار در روز استفاده کنیم؟

به‌طور کلی استفاده از کرم ضد چروک از حدود ۲۵ تا ۳۰ سالگی توصیه می‌شود، هرچند این سن به ژنتیک، سبک زندگی و نوع پوست بستگی دارد. پیش از ۳۰ سالگی، کرم بیشتر نقش پیشگیری دارد. از نظر دفعات، استفاده تا دو بار در روز (صبح و شب) کافی است؛ اما اگر کرم شما حاوی رتینول است، با یک تا دو شب در هفته شروع کنید و کم‌کم افزایش دهید. نکته‌ی کلیدی، نظم و تداوم در مصرف است.

نکات طلایی برای افزایش تأثیر کرم ضد چروک

منظم باشید. نتیجه‌ی کرم ضد چروک معمولاً بعد از چند هفته تا چند ماه دیده می‌شود؛ پس صبور و پیوسته عمل کنید.

هر روز ضد آفتاب بزنید، حتی اگر کرمتان SPF دارد.

سبک زندگی سالم داشته باشید: تغذیه‌ی مناسب، نوشیدن آب کافی، خواب کافی و ترک سیگار، به‌اندازه‌ی خود کرم در حفظ جوانی پوست مؤثرند.

محصول متناسب با پوست و سن خود را انتخاب کنید و در صورت نگرفتن نتیجه، به متخصص پوست مراجعه کنید. منابع معتبری مانند کلینیک مایو هم بر نقش مکمل سبک زندگی در کنار کرم‌ها تأکید می‌کنند.

اشتباهات رایج در نحوه استفاده از کرم های ضد چروک

مصرف بیش از حد کرم به تصور نتیجه‌ی سریع‌تر.

زدن کرم فقط روی خطوط چروک به‌جای کل صورت.

استفاده‌نکردن از ضد آفتاب همراه با کرم‌های حاوی رتینول.

انتظار نتیجه‌ی فوری و قطع زودهنگام مصرف.

مالیدن کرم روی پوست خیس یا ناپاک.

سؤالات متداول درباره نحوه استفاده از کرم های ضد چروک

کرم ضد چروک را چند بار در روز باید استفاده کرد؟ حداکثر دو بار، صبح و شب. اگر محصول حاوی رتینول است، استفاده را تدریجی و از چند شب در هفته شروع کنید.

کرم ضد چروک را از چه سنی شروع کنیم؟ معمولاً از ۲۵ تا ۳۰ سالگی، البته بسته به نوع پوست و ژنتیک ممکن است کمی زودتر یا دیرتر باشد.

کرم ضد چروک قبل از مرطوب‌کننده استفاده می‌شود یا بعد؟ بعد از پاکسازی، تونر و سرم، نوبت کرم ضد چروک است؛ سپس مرطوب‌کننده و در روز ضد آفتاب.

کرم ضد چروک بعد از چند وقت اثر می‌کند؟ معمولاً چند هفته تا چند ماه با مصرف منظم؛ پس تداوم بسیار مهم است.

آیا همراه کرم ضد چروک باید ضد آفتاب زد؟ بله. استفاده‌ی روزانه از ضد آفتاب با SPF بالا برای محافظت از پوست ضروری است.

آیا کرم ضد چروک عوارض دارد؟ گاهی ممکن است خشکی یا تحریک خفیف ایجاد کند، به‌ویژه با رتینول. تست حساسیت و مشورت با متخصص پوست توصیه می‌شود.

جمع‌بندی

نحوه‌ی صحیح استفاده از کرم های ضد چروک ساده اما تعیین‌کننده است: پاکسازی، سرم، کرم ضد چروک، مرطوب‌کننده و ضد آفتاب، همه به‌ترتیب و با نظم. اگر محصول مناسب پوستتان را انتخاب کنید و در کنار آن سبک زندگی سالمی داشته باشید، می‌توانید روزبه‌روز پوستی شاداب‌تر و جوان‌تر داشته باشید. از همین امروز شروع کنید.

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