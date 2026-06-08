به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، محدودیت اراضی کشاورزی، شرایط توپوگرافی استان و محدودیت منابع آب را از مهم‌ترین دلایل ضرورت توسعه شهرک‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

بهرامی بیان کرد: یکی از اقدامات افزایش بهره وری در واحد سطح، افزایش کشت های متراکم است که سطح گلخانه‌های استان به ۱۲۵هکتار در قالب ۲۷۹ واحد گلخانه‌ای افزایش یافته است.



وی تصریح کرد: از این میزان:۱۰۹هکتار به تولید سبزی و صیفی‌جات اختصاص داشته که میزان تولید آن ۱۸۵۳۰ تن می‌باشد و۱۶ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته که میزان تولید آن ۱۷ میلیون شاخه گل گزارش شده است.

همچنین،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان،با اشاره به اینکه، همچنین ۷۰ هکتار گلخانه جدید در سطح استان در حال ساخت می‌باشد که این واحدها دارای ۳۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند افزود: پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال خواهند داشت.

روح الله سعیدی ادامه داد: سطح کل باغات استان چهارمحال و بختیاری ۵۲۲۳۰ هکتار می‌باشد که میزان تولید سالانه محصولات باغی استان به ۲۶۱۴۴۸ تن رسیده است. این میزان تولید، نقش مهم بخش باغبانی را در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و پایداری کشاورزی استان نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن ۲۳ هزار هکتار باغ بادام و تولید سالانه ۳۶ هزار تن، موفق به کسب رتبه اول تولید بادام در کشور شده است که در این راستا، میزان صادرات مغز بادام مامایی استان بالغ بر ۲۱ محموله به وزن ۱۸۷.۳ تن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا اواسط خرداد ماه جاری بوده است. این موضوع جایگاه استان را به‌عنوان محور اصلی زنجیره ارزش بادام در کشور تثبیت نموده است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان بیان کرد: به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش بادام، شهرک تخصصی بادام استان توسط شرکت شهرک‌های صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان می‌باشد. این اقدام زمینه‌ساز توسعه فرآوری، بسته‌بندی، صادرات و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی خواهد بود.

سعیدی ادامه داد: در راستای افزایش بهره‌وری و انتخاب ارقام برتر، طرح‌های پایلوت مقایسه ارقام در سطح استان اجرا شده است که شامل: ۲۰ رقم انگور،۱۲ رقم پکان ،۲ رقم انار،۶۴ رقم بادام می‌باشد. این طرح‌ها با هدف بهبود عملکرد، افزایش سازگاری با شرایط اقلیمی و ارتقای کیفیت محصولات اجرا شده‌ان وهمچنین .به‌منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول گردو، عملیات سرشاخه‌کاری در سطح ۶۵۴ هکتار بر روی ۶۰۲۱ اصله درخت گردو و ۳۵۰هکتار بادام اجرا شده است که تأثیر بسزایی در اصلاح باغات قدیمی و افزایش بهره‌وری این محصول داشته است.