به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره اسکندری که پیش‌تر به عنوان تهیه‌کننده در عرصه تئاتر و سینما آثاری را تولید کرده بود؛ پس از فیلم کوتاه «درگذشته» ساخته امیرحسین بهبهانی‌نیا و «نبودن» ساخته مهین صدری تهیه فیلم «کیو کیو» را به عهده گرفت.

این فیلم کوتاه به نویسندگی و کارگردانی پویا شاه‌جهانی پس از پشت‌سرگذاشتن مرحله فیلمبرداری وارد مراحل فنی خود شده تا آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شود.

پویا شاه‌جهانی به عنوان عکاس سینما نامزد سه دوره جشنواره فیلم فجر شده و دارای دیپلم افتخار جشن عکاسان سینمای ایران است و ‌لوح زرین جشنواره شهر را دریافت کرده است. فیلم کوتاه «کیو کیو» نخستین تجربه حرفه‌ای او در مقام نویسنده و کارگردان است.