به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی شفیعی پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی مسیر نجات که در مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین(ع) نکا برگزار شد، با اشاره به روند سالمندی جمعیت در جهان اظهار کرد: موناکو به عنوان پیرترین کشور جهان شناخته میشود و آلمان و ژاپن نیز به ترتیب در رتبههای دوم و سوم کشورهای پیر دنیا قرار دارند.
وی با بیان اینکه نرخ باروری در ایران طی دهههای اخیر با کاهش چشمگیری مواجه شده است، گفت: میانگین تعداد فرزندان به ازای هر زن از ۶.۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۱.۶ فرزند در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
شفیعی افزود: این روند، سریعترین کاهش باروری در تاریخ بشریت به شمار میرود، به گونهای که ایران مسیری را که کشورهای اروپایی در مدت ۱۵۰ سال طی کردهاند، تنها در ۳۰ سال پیموده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای جوانی جمعیت اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت امروز تنها یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه موضوعی راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود و غفلت از آن میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جامعه به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به آسیبهای کمفرزندی گفت: کاهش نرخ فرزندآوری و گسترش خانوادههای کمجمعیت، کشور را در سالهای آینده با چالشهایی نظیر سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، افزایش هزینههای درمانی و حمایتی، کاهش پویایی اجتماعی و تهدید روند توسعه مواجه خواهد کرد.
شفیعی همچنین بر ضرورت آموزش مهارتهای زندگی تأکید کرد و افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از ضعف در مهارتهای ارتباطی، انتخاب صحیح و تصمیمگیری آگاهانه است و آموزش این مهارتها به جوانان میتواند در تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش موفقیت در زندگی مشترک نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت ناباروری در کشور اظهار کرد: میانگین ناباروری در جهان بین ۷ تا ۱۲ درصد است، اما این رقم در ایران بین ۲۰ تا ۲۴ درصد برآورد میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: با وجود آنکه نرخ ناباروری در کشور حدود دو برابر میانگین جهانی است، هنوز ریشهیابی دقیق و اقدامات مؤثر برای رفع این مشکل بهخوبی انجام نشده و باید توجه بیشتری به این موضوع صورت گیرد.
وی همچنین استان البرز را دارای بالاترین نرخ طلاق در کشور و مازندران را دومین استان از این نظر معرفی کرد و گفت: به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در ایران، به طور میانگین ۳۷ طلاق ثبت میشود.
شفیعی عامل نخست طلاق در کشور را انتخابهای هیجانی و نادرست در ازدواج عنوان کرد و افزود: اگر جامعه به استفاده از مشاورههای پیش از ازدواج تشویق شود، بدون تردید آمار طلاق در کشور کاهش خواهد یافت.
وی یکی از عوامل تأثیرگذار در حوزه جمعیت را آمار بالای سزارین دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ سزارین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما در ایران این آمار بسیار بالاتر بوده و سال گذشته ۵۶ درصد زایمانها به روش سزارین انجام شده است.
شفیعی با انتقاد از گسترش سزارینهای غیرضروری اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان سزارین صرفاً بر اساس ضرورتهای پزشکی انجام میشود، اما در ایران علاوه بر سزارینهای خودخواسته، در برخی موارد نیز توصیه به انجام این عمل صورت میگیرد.
ارتقای مهارتهای زندگی
وی با تأکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ مشاوره، ارتقای مهارتهای زندگی، تسهیل ازدواج و حمایت از خانوادهها از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود شاخصهای جمعیتی کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی تصریح کرد: مسائل اقتصادی یکی از مهمترین گرهها و موانع پیش روی ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده در کشور به شمار میرود و رفع این موانع نیازمند برنامهریزی و حمایت جدی مسئولان است.
نظر شما