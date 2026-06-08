به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینعلی فعالی، پیش از ظهر دوشنبه شنبه در کارگاه آموزشی «مسیر نجات» که در مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین(ع) نکا برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت اظهار کرد: این برنامه با رویکرد مهارتهای زندگی و جوانی جمعیت برگزار شده و هدف آن افزایش آگاهی خانوادهها نسبت به مسائل جمعیتی و تقویت بنیان خانواده است.
وی جمعیت را یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت کشورها دانست و افزود: نیروی انسانی جوان و توانمند از ارزشمندترین سرمایههای هر جامعه به شمار میرود و بیتوجهی به تحولات جمعیتی میتواند چالشهای متعددی را در آینده ایجاد کند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا با اشاره به تغییرات جمعیتی و تحولات این حوزه، تصریح کرد: برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور باید نگاه ویژهای به مسئله جمعیت داشته باشیم و زمینه ترویج فرهنگ فرزندآوری در جامعه بیش از پیش فراهم شود.
فعالی همچنین بر نقش آموزش مهارتهای زندگی در تحکیم خانواده تأکید کرد و گفت: بسیاری از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی با آموزش مهارتهای ارتباطی، مسئولیتپذیری و تصمیمگیری صحیح قابل پیشگیری است.
وی با بیان اینکه خانواده محور اصلی تحقق سیاستهای جوانی جمعیت است، خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی درباره پیامدهای کاهش جمعیت و آثار کمفرزندی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
فعالی در پایان بر استمرار برنامههای آموزشی در حوزه خانواده و جمعیت تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف جوانی جمعیت نیازمند مشارکت خانوادهها، حمایت مسئولان و فرهنگسازی مستمر در جامعه است.
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