امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای ملی پایش و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام، اکیپ مبارزه با سل و بروسلوز اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر نسبت به انجام عملیات نمونهگیری و آزمایش در گاوداریهای صنعتی شهرستان اقدام کرد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: در این عملیات، ۱۰۶ رأس گاو و گوساله تحت پوشش برنامه مراقبت و پایش قرار گرفتند که برای تشخیص بیماری بروسلوز، آزمایشهای سرمی و برای شناسایی بیماری سل، تست توبرکولین بر روی دامها انجام شد.
وی افزود: نتایج حاصل از این پایشها نشان داد که خوشبختانه هیچ مورد مثبتی از بیماریهای سل و بروسلوز در گاوداریهای صنعتی مورد بررسی شهرستان بوشهر مشاهده نشده است که این امر بیانگر رعایت مناسب ضوابط بهداشتی، اجرای برنامههای پیشگیرانه و همکاری مطلوب دامداران با اداره دامپزشکی شهرستان است.
اجرای مستمر برنامههای پایش و ریشهکنی
کریمی بیان کرد: بیماریهای سل و بروسلوز از جمله بیماریهای مهم و مشترک بین انسان و دام محسوب میشوند که علاوه بر ایجاد خسارات اقتصادی در صنعت دامپروری، میتوانند سلامت عمومی جامعه را نیز به مخاطره اندازند.
وی بیان کرد: بیماری بروسلوز (تب مالت) معمولاً از طریق مصرف شیر و فرآوردههای لبنی غیرپاستوریزه، تماس مستقیم با دامهای آلوده و ترشحات آنها به انسان منتقل میشود. همچنین بیماری سل گاوی نیز قابلیت انتقال به انسان را داشته و رعایت اصول بهداشتی و اجرای برنامههای مراقبتی در کنترل آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای مستمر برنامههای پایش و ریشهکنی این بیماریها تصریح کرد: انجام منظم آزمایشهای تشخیصی، شناسایی و حذف دامهای آلوده، رعایت ضوابط قرنطینهای، استفاده از شیر و فرآوردههای لبنی پاستوریزه و افزایش آگاهی بهرهبرداران، از مهمترین راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماریهای سل و بروسلوز به شمار میرود.
اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر همچنان با اجرای برنامههای مراقبتی و بهداشتی، در راستای حفظ سرمایههای دامی، ارتقای امنیت غذایی و تأمین سلامت عمومی جامعه گام برمیدارد.
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