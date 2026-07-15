شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای پایش و مراقبت فعال از بیماری مشمشه، تست تکمیلی مالئیناسیون بر روی جمعیت تکسمیان شهرستان اسلامآباد غرب با رعایت کامل دستورالعملها و ضوابط بهداشتی انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت این بیماری افزود: مشمشه از بیماریهای مشترک بین انسان و دام به شمار میرود و اسب، قاطر و الاغ از مهمترین گونههای در معرض ابتلا هستند، از این رو اجرای آزمایشهای تشخیصی نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از انتشار آن دارد.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: آزمایش مالئیناسیون یکی از مؤثرترین روشهای تشخیص بیماری مشمشه است و اجرای مستمر این برنامهها، امکان شناسایی سریع موارد احتمالی و جلوگیری از گسترش بیماری را فراهم میکند.
یارویسی با تأکید بر ضرورت استمرار برنامههای مراقبتی گفت: اجرای منظم تستهای تشخیصی علاوه بر حفظ سلامت جمعیت تکسمیان، در صیانت از بهداشت عمومی و کاهش خطر انتقال بیماری نیز نقش مؤثری دارد.
وی در پایان از دامداران و مالکان تکسمیان خواست با کارشناسان دامپزشکی در اجرای برنامههای پایش، نمونهگیری و انجام آزمایشهای تشخیصی همکاری لازم را داشته باشند تا روند کنترل و ریشهکنی بیماری مشمشه در استان با موفقیت دنبال شود.
نظر شما