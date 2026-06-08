مهلت دفاع از پایان نامه دستیاران پزشکی تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت طی نامه ای به معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرده است: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، مهلت دفاع پایان نامه برای کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون گواهینامه تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.

در این نامه آمده است: براساس مفاد تبصره ماده ۱۰ مصوبات چهل و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون گواهینامه تخصصی پیش از شرکت در آزمون مربوطه ملزم به دفاع از پایان نامه هستند.

در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و نیز درخواست دانشگاه های علوم پزشکی، مهلت دفاع پایان نامه برای کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون گواهینامه تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ تمدید می شود.