ایران در جمع ۶ کشور دارای توان ساخت تجهیزات پیشرفته کرایوژنیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، هادی سهیلی‌پور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیر توسعه بازار شرکت دانش‌بنیان «هیلا ویس آرینا»، اظهار کرد: محصولی که موفق به بومی‌سازی آن شده‌ایم و اکنون تمامی مراحل طراحی و تولید آن به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود، از تجهیزات ثابت و کرایوژنیک مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، پتروپالایشگاهی، فولاد و مس است.

وی افزود: این تجهیز به‌طور مشخص در متن تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۹ ذکر شده بود. با این حال، مجموعه ما از سال‌ها قبل تمرکز خود را بر طراحی و ساخت داخلی این محصول قرار داد. در سال ۱۳۹۹ زیرساخت‌های تولید به‌طور کامل فراهم شد و در سال ۱۴۰۰ نخستین نمونه کاملاً بومی این تجهیز به مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل داده شد.

سهیلی‌پور در تشریح ویژگی‌های این محصول گفت: این مبدل حرارتی در شرایط دمای بسیار پایین و فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واحدهای اولفین، PDH، LNG، اکسیژن و متانول کاربرد دارد. به بیان دیگر، این تجهیز یکی از اجزای کلیدی و قلب واحدهای فرایندی در پلنت‌های صنعتی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به محدود بودن تعداد سازندگان این محصول در جهان تصریح کرد: تنها تعداد اندکی از شرکت‌های بین‌المللی توان طراحی و ساخت این تجهیز را دارند؛ از جمله دو شرکت ژاپنی، دو شرکت اروپایی، یک شرکت آمریکایی و چند شرکت چینی. امروز جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان ششمین کشور جهان به دانش فنی و توانمندی طراحی و ساخت این محصول دست یافته است.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره «هیلا ویس آرینا» با بیان اینکه این محصول وارد مرحله بهره‌برداری صنعتی شده و عملکرد موفقی در سرویس‌های عملیاتی داشته است، اظهار داشت: در حوزه صادرات نیز پروژه‌ای با شرکت PDV Gas ونزوئلا در دست اجرا داریم. این پروژه شامل ساخت پنج دستگاه باکس برای واحد LNG است که در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی فرآیند صادرات آن انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انسانی این مجموعه گفت: شرکت هیلا ویس آرینا با بهره‌گیری از بیش از ۲۰۰ نیروی متخصص و جوان، در مسیر توسعه فناوری و تولید ملی گام برمی‌دارد و امیدوار است با فراهم بودن شرایط مناسب، بتواند نقش مؤثرتری در پاسخگویی به نیازهای صنعت کشور ایفا کند.

سهیلی‌پور تأکید کرد: این محصول در زمره تجهیزات راهبردی و تحریم‌شده قرار دارد و تنها تعداد محدودی از کشورها توان تولید آن را دارند. در حال حاضر هیلا ویس آرینا تنها تولیدکننده داخلی این تجهیز است که موفق شده محصول را به مرحله عرضه صنعتی برساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه در حال حاضر تولیدکننده دیگری در کشور وجود ندارد، اما چند شرکت دیگر نیز در تلاش هستند تا به دانش فنی طراحی و ساخت این تجهیز دست یابند. ما از شکل‌گیری توانمندی‌های جدید در این حوزه استقبال می‌کنیم، زیرا افزایش تعداد تولیدکنندگان داخلی ضمن تقویت توان صنعتی کشور، زمینه جلوگیری از واردات این محصول راهبردی را نیز فراهم خواهد کرد.