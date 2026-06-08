«غلامرضا کرامت» به عنوان شهید شاخص استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عالیزاده با تشریح برنامهها و مأموریتهای قرارگاه فرهنگی، اجتماعی و تربیتی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: این قرارگاه با هدف تولید قدرت نرم، تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در حوزههای مختلف فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه معاونت فرهنگی هنری سپاه امام صادق(ع) دبیرخانه قرارگاه فرهنگی اجتماعی تربیتی استان را برعهده دارد، اظهار کرد: این قرارگاه در حوزههای متعددی از جمله اجتماعی، تعلیم و تربیت، جامعه زنان، هنرمندان، رسانه و اقشار مختلف فعالیت دارد و مأموریت اصلی آن ایجاد انسجام، هدایت و تقویت جریان فرهنگی در سطح استان است.
وی با اشاره به کارکرد ویژه این قرارگاه در شرایط خاص و ایام بحرانی افزود: برای موقعیتهای مختلف، سناریوهای متعددی طراحی شده است؛ از جمله اینکه در صورت بروز اختلال در حوزه رسانه، صدا و سیما یا فضای تبلیغی، چه نوع عملیات فرهنگی، رسانهای و اجتماعی باید انجام شود. همه این وضعیتها پیشبینی و برای آنها برنامه عملیاتی مشخص شده است.
معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر یکی از بخشهای مهم این قرارگاه را «مدیریت عملیات تبلیغی و فضاسازی» دانست و گفت: پاسداشت ایامالله، مناسبتهای ملی و مذهبی و اجرای برنامههای میدانی در طول سال از جمله مأموریتهای این بخش است.
عالیزاده با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات میدانی تصریح کرد: حضور مردم در میدان برای پشتیبانی از کشور، انقلاب و دستاوردهای شهدا، جلوهای کمنظیر از وفاداری و ایستادگی است که باید بهدرستی روایت و ثبت شود.
وی ادامه داد: در مناسبتهای مختلف از جمله ایام دهه کرامت، برنامههای مربوط به جمعیت و فرزندآوری، کاروانهای شادی، اجراهای پاتوقی سرود، تئاترهای خیابانی و بازسازیهای میدانی از جمله بازسازی واقعه غدیر در شهرستانهای استان اجرا شده است.
معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر از شکلگیری شبکه فرهنگی بسیج در استان خبر داد و بیان کرد: این شبکه در ۱۲ محور طراحی شده و تا سطح روستاها امتداد دارد.
وی افزود: شبکه سرود، تئاتر، اکران فیلم، مستند، تولیدات رسانهای، زیست عفیفانه و عفاف، روشنگری، کتاب، جمعیت و فرزندآوری از جمله بخشهایی است که در قالب این شبکه فعال شدهاند.
عالیزاده با اشاره به ظرفیت گروههای سرود در استان گفت: در حوزه سرود اتفاقات ویژهای رقم خورده و امروز گروههای سرود بسیج در تجمعات، مناسبتها و برنامههای مختلف استان نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به برنامههای معرفی شهدا و بهروزرسانی محتوای تبلیغی در سطح استان گفت: هر سال یک شهید شاخص برای استان بوشهر معرفی میشود و امسال شهید غلامرضا کرامت از شهرستان دشتستان به عنوان شهید شاخص استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ انتخاب شده است.
معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: برای معرفی این شهید والامقام به نسل جوان، برنامههای ویژهای از جمله تولید مستند، تألیف کتاب، برگزاری یادواره و اجرای برنامههای فرهنگی در نقاط مختلف استان پیشبینی شده است.
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