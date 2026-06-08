کشت جالیز در خراسان جنوبی به ۱۹۴۰ هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سرچاهی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه سطح زیرکشت امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است، گفت: این کاهش در راستای اجرای سیاست‌های الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آب در استان اعمال شده است.

وی افزود: سال گذشته از اراضی آبی استان بیش از ۷۴ هزار و ۶۰۰ تن محصولات جالیزی برداشت شد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز تولیدی بیش از ۷۳ هزار تن در سطح استان ثبت شود.

سرچاهی با اشاره به روند کشت و برداشت این محصولات اظهار کرد: کشت جالیز از اوایل فروردین آغاز شده و تا نیمه نخست خرداد ادامه دارد و برداشت نیز از اواخر خرداد تا پایان مهرماه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خربزه، هندوانه، خیار، طالبی، گرمک، کدو مسمایی و دیگر محصولات جالیزی در مناطق مختلف استان کشت می‌شود.

سرچاهی با بیان اینکه طبق برآوردها، حدود هشت هزار تن از تولید خربزه و هندوانه استان به استان‌های همجوار از جمله کرمان، یزد، خراسان رضوی و تهران ارسال خواهد شد، گفت: شهرستان‌های بشرویه، قاینات، نهبندان و زیرکوه بیشترین سهم را در سطح زیرکشت این محصولات در استان دارند.