  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

کشت جالیز در خراسان جنوبی به ۱۹۴۰ هکتار رسید

کشت جالیز در خراسان جنوبی به ۱۹۴۰ هکتار رسید

بیرجند- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از کشت حدود هزار و ۹۴۰ هکتار محصولات جالیزی در سال زراعی جاری در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سرچاهی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه سطح زیرکشت امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است، گفت: این کاهش در راستای اجرای سیاست‌های الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آب در استان اعمال شده است.

وی افزود: سال گذشته از اراضی آبی استان بیش از ۷۴ هزار و ۶۰۰ تن محصولات جالیزی برداشت شد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز تولیدی بیش از ۷۳ هزار تن در سطح استان ثبت شود.

سرچاهی با اشاره به روند کشت و برداشت این محصولات اظهار کرد: کشت جالیز از اوایل فروردین آغاز شده و تا نیمه نخست خرداد ادامه دارد و برداشت نیز از اواخر خرداد تا پایان مهرماه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خربزه، هندوانه، خیار، طالبی، گرمک، کدو مسمایی و دیگر محصولات جالیزی در مناطق مختلف استان کشت می‌شود.

سرچاهی با بیان اینکه طبق برآوردها، حدود هشت هزار تن از تولید خربزه و هندوانه استان به استان‌های همجوار از جمله کرمان، یزد، خراسان رضوی و تهران ارسال خواهد شد، گفت: شهرستان‌های بشرویه، قاینات، نهبندان و زیرکوه بیشترین سهم را در سطح زیرکشت این محصولات در استان دارند.

کد مطلب 6853891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها