ثبت ۴۷۵ حادثه رانندگی منجر به فوت و مصدومیت در کردستان

بهزاد غضنفری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در مجموع ۴۷۵ حادثه رانندگی منجر به فوت و مصدومیت در استان طی سال گذشته رخ داده که در این حوادث ۷ هزار و ۹۸۶ نفر مصدوم شده‌اند.

وی بیان کرد: از مجموع ۴۷۵ حادثه ترافیکی ثبت‌شده در استان، ۳۵۷ مورد در محورهای برون‌شهری، ۶۸ مورد در محدوده‌های درون‌شهری و ۵۰ مورد در جاده‌های روستایی به وقوع پیوسته است که نشان می‌دهد بخش عمده حوادث در راه‌های برون‌شهری رخ داده‌اند.

۵ هزار و ۷۷۱ مرد و ۲ هزار و ۲۱۵ زن مصدوم شدند

وی افزود: در این حوادث در مجموع ۷ هزار و ۹۸۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۵ هزار و ۷۷۱ نفر مرد و ۲ هزار و ۲۱۵ نفر ز بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به توزیع ماهانه حوادث تصریح کرد: بیشترین تعداد حوادث ترافیکی در شهریورماه با ثبت ۵۹ مورد و مهرماه با ۶۱ مورد حادثه ثبت شده است همچنین آذر، بهمن و اسفندماه هر کدام با ۳۰ حادثه کمترین آمار حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تأکید کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد ارتقای فرهنگ رانندگی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین بهبود ایمنی محورهای مواصلاتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی در استان داشته باشد.