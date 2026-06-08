ثبت ۴۷۵ حادثه رانندگی منجر به فوت و مصدومیت در کردستان

بهزاد غضنفری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبتشده، در مجموع ۴۷۵ حادثه رانندگی منجر به فوت و مصدومیت در استان طی سال گذشته رخ داده که در این حوادث ۷ هزار و ۹۸۶ نفر مصدوم شدهاند.
وی بیان کرد: از مجموع ۴۷۵ حادثه ترافیکی ثبتشده در استان، ۳۵۷ مورد در محورهای برونشهری، ۶۸ مورد در محدودههای درونشهری و ۵۰ مورد در جادههای روستایی به وقوع پیوسته است که نشان میدهد بخش عمده حوادث در راههای برونشهری رخ دادهاند.
۵ هزار و ۷۷۱ مرد و ۲ هزار و ۲۱۵ زن مصدوم شدند
وی افزود: در این حوادث در مجموع ۷ هزار و ۹۸۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۵ هزار و ۷۷۱ نفر مرد و ۲ هزار و ۲۱۵ نفر ز بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به توزیع ماهانه حوادث تصریح کرد: بیشترین تعداد حوادث ترافیکی در شهریورماه با ثبت ۵۹ مورد و مهرماه با ۶۱ مورد حادثه ثبت شده است همچنین آذر، بهمن و اسفندماه هر کدام با ۳۰ حادثه کمترین آمار حوادث ترافیکی را به خود اختصاص دادهاند.
وی تأکید کرد: بررسی آمارها نشان میدهد ارتقای فرهنگ رانندگی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین بهبود ایمنی محورهای مواصلاتی میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات و مصدومیتهای ناشی از حوادث رانندگی در استان داشته باشد.
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