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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

آملی لاریجانی: تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود

آملی لاریجانی: تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پاسخ قاطع نیروهای مسلح به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، گفت: تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در واکنش به پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران به نقض آتش بس و تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، در شبکه اجتماعی خود در فضای مجازی، نوشت: حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

وی تاکید کرد: این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مطلب خود آورده است: همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن می‌تواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را دربر گیرد. بدین‌سان، تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود؛ فصلی که در آن، صیانت از قدرت منطقه‌ای نه در انتظار تهدید، بلکه با ابتکار عمل و قدرت تهاجمی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6854006
زهرا علیدادی

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