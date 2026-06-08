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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

مهاجرانی: مردم اخبار موثق را از خبرگزاری‌ها و منابع معتبر پیگیری کنند

مهاجرانی: مردم اخبار موثق را از خبرگزاری‌ها و منابع معتبر پیگیری کنند

سخنگوی دولت از مردم خواست اخبار را فقط از مبادی رسمی، خبرگزاری‌ها و منابع معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجه نکنند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در گفتگویی، با اشاره به شرایط حساس کنونی و انتشار محتواهای غیرصحیح در فضای مجازی، از مردم خواست اخبار را فقط از مبادی رسمی، خبرگزاری‌ها و منابع معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجه نکنند.

سخنگوی دولت افزود: ارکان اطلاع‌رسانی دولت در تمام ساعات اخبار موثق را در اسرع وقت به سمع و نظر مردم می‌رسانند.

وی تاکید کرد: دشمن در این شرایط تلاش می‌کند با ایجاد برخی شایعات، خبرسازی و انتشار اخبار کذب، آرامش روانی جامعه را بر هم زده و به اهداف شوم و نامشروع خود دست یابد.

کد مطلب 6854052
رامین عبداله شاهی

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