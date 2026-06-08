ناصر ایمانی کارشناس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تحولات ۲۴ ساعت گذشته منطقه غرب آسیا و حمله کشورمان به سرزمین‌های اشغالی در دفاع از لبنان، اظهار کرد: موضوع دفاع از لبنان در شروط ایران برای ترک مخاصمه یا آتش‌بس، در فروردین‌ماه گذشته با امریکایی ها مطرح بود که شامل تمامی مناطق منطقه غرب آسیا و به‌ویژه بر تمامیت لبنان تأکید داشت؛ لذا ایران نیز صراحتاً اعلام کرده بود که اگر بیروت مورد تجاوز قرار گیرد، ما شمال سرزمین‌های اشغالی را مورد حمله قرار خواهیم داد که این اتفاق نیز رخ داد.

وی افزود : رژیم صهیونیستی در دو الی سه هفته گذشته، به‌تدریج مناطقی از جنوب لبنان را اشغال کرده و مورد بمباران قرار داد که در نتیجه تعداد کثیری را به شهادت رسیده است؛ در واقع، آن رژیم آرام‌آرام به سمت شهر صور حرکت می‌کرد که مرکز جنوب لبنان محسوب می‌شود.

حمله موشکی ایران جزء شروط آتش‌بس بوده است

ایمانی تاکید کرد: همچنین با توجه به مسئله بمباران شدیدی که در ضاحیه بیروت جریان داشت، ایران اعلام کرده است که حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی در مقابل حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، جزء شروط آتش‌بس بوده است و آمریکایی‌ها نیز این شرط [عدم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان] را پذیرفته بودند، لذا می‌توان گفت که ایران اکنون اقدام خلافی را انجام نداده است.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: بنابراین، زمانی که صهیونیست ها، آتش‌بس را رعایت نکنند، طبعاً مسئولیت با آن‌هاست و ما این حق را برای ادامه عملیات داریم.

ایمانی گفت : صهیونیست‌ها با علم به اینکه می‌دانستند ایران به تعهدات خود عمل خواهد کرد، برای برهم زدن مسئله مذاکرات و توافقات احتمالی، به بیروت حمله کرد، تا ایران نیز پاسخ دهد و در نتیجه، عملاً مذاکرات با آمریکایی‌ها و توافق‌های احتمالی مخدوش شود. این مورد از جمله مواردی است که در آن اختلاف تاکتیکی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود دارد؛ به گونه‌ای که صهیونیست‌ها اقدامات خود را انجام می‌دهند تا آمریکایی‌ها را نیز در دامی گرفتار کنند.