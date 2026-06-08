باران موشک بر سر اسرائیل، تجلی قدرت دیپلماسی و بازدارندگی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس در پیامی در فضای مجازی نوشت: دکتر قالیباف دیروز عصر اعلام کرد که دست نیروهای مسلح کاملاً باز است. ‏چند ساعت بعد، رژیم صهیونیستی زیر باران موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.

وی در ادامه این مطلب آورده است: ‏این رویداد، دقیقاً تجلی آن جملهٔ استراتژیک است: ‏مذاکره، نه جایگزین مبارزه، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است. ‏وقتی قدرت واقعی سخن می‌گوید، جهان نه تنها گوش می‌دهد، بلکه تسلیم منطق آن می‌شود. ‏ایران، در اوج اقتدار، همزمان دیپلماسی و بازدارندگی را پیش می‌برد. این، الگوی جدید قدرت است.