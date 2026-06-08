باران موشک بر سر اسرائیل، تجلی قدرت دیپلماسی و بازدارندگی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئت رئیسه مجلس در پیامی در فضای مجازی نوشت: دکتر قالیباف دیروز عصر اعلام کرد که دست نیروهای مسلح کاملاً باز است. چند ساعت بعد، رژیم صهیونیستی زیر باران موشکهای جمهوری اسلامی قرار گرفت.
وی در ادامه این مطلب آورده است: این رویداد، دقیقاً تجلی آن جملهٔ استراتژیک است: مذاکره، نه جایگزین مبارزه، بلکه بخشی جداییناپذیر از آن است. وقتی قدرت واقعی سخن میگوید، جهان نه تنها گوش میدهد، بلکه تسلیم منطق آن میشود. ایران، در اوج اقتدار، همزمان دیپلماسی و بازدارندگی را پیش میبرد. این، الگوی جدید قدرت است.
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